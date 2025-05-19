БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Старі версії додатка "Резерв+" припинять працювати: У Міноборони закликали встановити найновішу версію

Старі версії додатка

Міністерство оборони України закликає користувачів оновити додаток "Резерв+" до найновішої версії 1.6.1.

Як повідомили у пресслужбі міністерства, у цій версії "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що має зробити застосунок більш захищеним.

Водночас старі версії додатку припинять працювати.

"Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії. У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку. Оновити застосунок можна в App Store та Google Play", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Як повідомлялося, у версії 1.6.0 у додатку "Резерв+" з’явилися автоматичні сповіщення про зміни у даних у системі "Оберіг", зокрема про оголошення військовозобов'язаного у розшук.

Крім того, з’явилася можливість згенерувати у форматі PDF розширену інформацію з "Оберега" .

Крім цього, з’явилися шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних військовозобов'язаного.

