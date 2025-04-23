У застосунку "Резерв+" наступного місяця з’являться два нових типи відстрочок. Хто зможе їх отримати?

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" до 8 травня мають з'явитися два нових типи відстрочок.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в телеефірі, передає Укрінформ.

"До 8 травня ми плануємо запустити два нових типи відстрочок. Перший – для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип – для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років", – розповіла Черногоренко.

Вона підкреслила, що головна мета – перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат, доступний у два кліки.

За словами Черногоренко, влітку 2025 року у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%.

"Можна буде подати заяву на сплату штрафу безпосередньо в "Резерв+", отримати постанову, здійснити оплату за наданими реквізитами прямо в застосунку та одразу ж отримати підтвердження про відсутність порушення", – пояснила Черногоренко.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.

Наприкінці березня стало відомо, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.