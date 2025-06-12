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Новости Штрафы от ТЦК Штраф за нарушение военного учета
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Оплата штрафов за нарушение воинского учета появится в "Резерв+" в конце июня, - Минобороны

приложение Резерв+

Министерство обороны Украины планирует в конце июня 2025 года запустить функцию оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета в мобильном приложении "Резерв+".

Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, новая функция позволит гражданам платить штрафы онлайн без посещения ТЦК, банков и представления бумажных квитанций. "Это уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - отметила Черногоренко.

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Она пояснила, что в приложении уже сейчас отображается факт нарушения воинского учета - красная лента с сообщением о проблеме. После запуска новой функциональности будет добавлена информация о причине нарушения: например, "не явился на оповещение" или "не прошел ВВК".

В случае нарушения у пользователя появится кнопка "оплатить штраф". После нажатия будет предложена возможность добровольной уплаты со скидкой 50%. Далее пользователь проверяет данные, подписывает заявление о признании нарушения, после чего оно автоматически направляется в ТЦК для вынесения постановления. После этого открывается возможность оплаты через платежную систему.

На начальном этапе функция будет охватывать штрафы только за несвоевременное обновление данных. Впоследствии перечень нарушений, за которые можно будет платить штраф через приложение, планируют расширить.

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штраф (1288) ТЦК (614) Резерв+ (63)


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Все срочно устанавливают резерв+. Там большие скидки.
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12.06.2025 11:31 Ответить
Все срочно переоформляют имущество и закрывают банковские счета.
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12.06.2025 11:36 Ответить
Ну как бы это в Украине делают ещё с 1991 года. Вот только закрывать банковский счёт нет необходимости. Достаточно ничего на нем не держать. У меня три счёта в Украине без абонентской платы.
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12.06.2025 12:32 Ответить
"червона стрічка" і "з'явиться кнопка"
ГЕНІАЛЬНО!!!
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12.06.2025 12:01 Ответить
А виплата премій за додержання правил військового обліку там буде?
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12.06.2025 12:13 Ответить
 
 