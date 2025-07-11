У Резерв+ тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

У Резерв+ запустили новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони

Як сплатити штраф онлайн?

1. Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок.

2. Перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

3. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

Читайте: Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через Резерв+, - Міноборони

"Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців", – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначимо, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Cервіс розробило Міністерство оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ та Офісу ефективного регулювання (BRDO).