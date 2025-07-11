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У Резерв+ тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

резерв+

У Резерв+ запустили новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів, - Міноборони

Як сплатити штраф онлайн?

1. Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок.

2. Перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

3. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

Читайте: Понад 110 000 заявок на різні вакансії в Силах оборони залишили українці через Резерв+, - Міноборони

"Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців", – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначимо, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Cервіс розробило Міністерство оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Автор: 

штраф (1896) Резерв+ (81)


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Топ коментарі
+10
Немає резерву-немає проблем
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11.07.2025 14:31 Відповісти
+8
Щаслива людина .
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11.07.2025 14:33 Відповісти
+6
Лохотрон!!!Не предбачається покарання,якщо дані можно взяти з баз даних!!Всі бази ТЦК тдоступні.
Посилайте в дупу!!
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11.07.2025 14:27 Відповісти
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А якщо людина була на ТОТ і змогла виїхати в Європу?
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11.07.2025 14:22 Відповісти
Щаслива людина .
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11.07.2025 14:33 Відповісти
треба повернутися, авжеж. Що ти як ото не знаю...
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11.07.2025 14:37 Відповісти
Ну тоді вже тільки розстріл без права поховання.
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11.07.2025 14:43 Відповісти
То негайно повертайся в країну мрій!
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11.07.2025 14:57 Відповісти
Лохотрон!!!Не предбачається покарання,якщо дані можно взяти з баз даних!!Всі бази ТЦК тдоступні.
Посилайте в дупу!!
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11.07.2025 14:27 Відповісти
Нагібалово.
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11.07.2025 14:29 Відповісти
Це точно. Дай дві гримні.)
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11.07.2025 14:36 Відповісти
Все як завжди, тобто нічого не працює. Play Маркет не бачить доступних оновлень програми. Останні від 22 травня. На першому кроці одразу приплили.
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11.07.2025 14:30 Відповісти
Немає резерву-немає проблем
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11.07.2025 14:31 Відповісти
2. подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення
та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. 🤣🤣🤣
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11.07.2025 14:33 Відповісти
А подвоюватись буде кожні 40 днів, чи це одноразовий перфоманс, родзиночка на торті?
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11.07.2025 14:36 Відповісти
Якщо по закону, то адмінпорушення "згорають" за рік. Тобто через 5 днів. Але закон та країна мрії Зє речі несумісні.
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11.07.2025 14:39 Відповісти
Це дуже гарно, а то з дуру підуть платити в банк, й попадуться в щільні обійми ловців ухилянтів.
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11.07.2025 14:42 Відповісти
з 17 липня штрафи недійсні - термін зійшов.так що пішли на.
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11.07.2025 14:45 Відповісти
Дякую Потужному! Мільйони тільки цього і чекали!
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11.07.2025 14:55 Відповісти
Строк притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку 2 місяці з дня виявлення але не більше 1 року з дня вчинення правопорушення.
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11.07.2025 14:56 Відповісти
Щас. Аж біжу.
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11.07.2025 14:56 Відповісти
все для людей рабів обкласти штрафами, ось вам і діджіталізація, а все починалось з засраної дії! хавайте 73%, ще ржете?
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11.07.2025 15:04 Відповісти
Українці завжди "хавали" і стояли раком перед злочинною владою. Згадайте як ще до ЗЕ тих самих українців доїв ПОП як сидорову козу за "євробляхи" і тд... І половина тут радісно аплодувала і улюлюкала ату їх, ату...
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11.07.2025 15:31 Відповісти
Що тільки наша влада не придумає аби холопи своєчасно сплатили неадекватні штрафи. Зате корпупціонери і казнокради які крадуть мільярдами не те що не спішать сплачувати смішні штрафи відносно астрономічних сум вкраденого, так ще й за несвоєчасну сплату штрафів суди навпаки їм анулюють ці штрафі або мінімум знижують в 1000 разів
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11.07.2025 15:22 Відповісти
 
 