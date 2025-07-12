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Снова масштабный сбой в "Резерв+"

Резерв+

Утром, 12 июля в приложении "Резерв+" снова произошел технический сбой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Фиксируется очень медленная работа мобильного приложения, также наблюдается невозможность войти в свой аккаунт.

Пользователи приложения сообщают, что из-за ошибки при загрузке персональных данных, невозможно получить доступ к военно-учетным документам, информации о бронировании, отсрочке и тому подобное.

У "Резерв+" сьогодні зранку, 12 липня, знову стався технічний збій.

"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.

Пользователям рекомендуют иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать проблем.

Напомним, предыдущий раз проблемы в работе приложения фиксировались 10 июля. При попытке войти в систему приложение также долго загружалось и в конце концов выбивало ошибку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Резерв+ теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных

Автор: 

Минобороны (9481) Резерв+ (72)


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Топ комментарии
+24
Не хвилюйтесь. ФСБ проводить планове копіювання даних. Закінчить, і запустить доступ.
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12.07.2025 12:54 Ответить
+17
Бо хтось кривими руцями постійно править реєстри, щоб незручні особи опинилися у розшуку.
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12.07.2025 12:57 Ответить
+11
Рівно як і для того, щоб "зручні" особи були зняті з розшуку.
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12.07.2025 13:08 Ответить
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Не хвилюйтесь. ФСБ проводить планове копіювання даних. Закінчить, і запустить доступ.
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12.07.2025 12:54 Ответить
Боюсь аби це було правдою(
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12.07.2025 13:43 Ответить
Бо хтось кривими руцями постійно править реєстри, щоб незручні особи опинилися у розшуку.
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12.07.2025 12:57 Ответить
Рівно як і для того, щоб "зручні" особи були зняті з розшуку.
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12.07.2025 13:08 Ответить
горе-конспірологи ...

Внесення правок, це стандартні процедури для роботи з реєстрами.
Представники розпорядника, працівники ТЦК входять у систему за допомогою КЕП і залишають свій слід.
По ідеї.
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12.07.2025 13:41 Ответить
Дивно, бо на цьому тижні вияснилось, що данні Оберіга щодо бронюванння і відсрочки не співпадає, про що з здивуванням відмітила оператор ТЦК, але сказала, що данні в реєстрі змінити не може «бо така программа» і відсрочка з бронбванням тільки на місяць вказується в «реєстр+» і «має автоматично в нуль годин оновитися першого дня наступного місяця», хоча в Оберізі геть інша дата завершення бронювання та відсрочки. Так само, заступниця міністра оборони публічно повідомила, що інформація щодо цього має бути ІДЕНТИЧНОЮ до інформації в ОБЕРІЗІ. То хто і навіщо викривляє інформацію в резерв+?
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12.07.2025 13:52 Ответить
Скоріш за все десь глючить. Це великі обсяги даних, великі проблеми.
Програмери та експлуатанти можуть краще пояснити.
Я пересічний користувач. Інших систем.

До речі. Усі ми маємо по ... вже десятки персональних кабінетів, де тільки можна і не можна.
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12.07.2025 14:00 Ответить
І це я вважаю, біда і так немає бути. Є ДІЯ, тож нехай все буде лишев ній і крапка. І нехай вся верифікація відбувається виключно на її основі. Бо чим більше оцих кабінетів тим простіше торгувати інформацією про будь кого майже без проблемно.
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12.07.2025 14:11 Ответить
До свого коментаря додам, що мова йде про НЕВІДПОВІДНІСЬ данних баз «реєстр+» і «оберіг» стосовно відстрочки.
Тільки но прочитала, Черногоренко де вона прямо сказала, що все має співпадати. Але в ТЦК від цього відмахнулися і скащали«що в міністерстві самі не знають, що кажуть». Я боюсь, що 01.08.2025 року буде величезний колапс з відсрочками тих в кого чомусь з'явилась в резерв + дата 01.08.2025 відмінна від запису в Оберізі «до завершення мобілізації» при тому, що жодних змін данних не відбулося.
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12.07.2025 14:18 Ответить
Видно дуже наслідили, а прибратись за собою нікому.
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12.07.2025 15:07 Ответить
Це точно.
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12.07.2025 13:44 Ответить
Бо не треба такі речі на аутсортс віддавати.
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12.07.2025 13:01 Ответить
"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше"....

....а поки що... або дулярчики на базу або до буцегарні
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12.07.2025 13:03 Ответить
Поспішайте сплатити штраф, громадяни! Бо після 16-го липня - фсьо...
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12.07.2025 13:07 Ответить
От шото мені все це не подобається..там вуха розробників монобанку не стирчать? Бо у моно вже 3 тиждень трабли повні..задовбалась з ними сратись..
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12.07.2025 13:21 Ответить
Це проблеми усіх великих "систем", періодично глючить.
Просто нам про все не повідомляють. Скільки у країні різних реєстрів і великих масивів даних ??

Так, ніхто ж не відміняв хакерські атаки, помилки персоналу ... перерви у енергопостачанні ...
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12.07.2025 13:44 Ответить
Жопорукість персоналу..
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12.07.2025 13:47 Ответить
Альо !!! "Людський фактор"
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12.07.2025 14:01 Ответить
Кава на ноуті - то жопорукість)))
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12.07.2025 14:09 Ответить
камон, какие "великі системи"? это не ютуб с видео и миллиардамаи пользователей\запросов ежедневно. это текстовая аппликуха с максимумом в пять миллионов запросов (и не в секунду, а условно в три месяца).
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12.07.2025 14:25 Ответить
Та што ти будеш делать!
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12.07.2025 13:04 Ответить
Зайдіть пізніше ! Може завтра !
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12.07.2025 13:45 Ответить
Сталося щось дивне. Всі будуть в розшуку. Заметуть в тцк-будеш доводити, що не верблюд вже в НЦ.
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12.07.2025 13:06 Ответить
Та скоріше, якось - нєвзначай - грошове забезпечення вояків на омани звалить..
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12.07.2025 13:22 Ответить
По кількості користувачів лайна від Хвьодорова можно оцінити рівень дебілізму нації.
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12.07.2025 13:08 Ответить
Дані про ваше народження внесли до Демографічного реєстру.
Федоров теж винуватий ??

Дані про вашу власність занесли у Реєстр майнових прав після 2013 р.
Федоров теж винуватий ??

Де ви беретесь, кислотні поні ??
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12.07.2025 13:48 Ответить
Послать бы все эти приложения за русским кораблём
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12.07.2025 13:22 Ответить
Викиньте усі банківські карти і закрийте рахунки у банках.
Проте ... так не вийде.
Навпаки - закрийте рахунки у банках в викиньте усі банківські карти.
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12.07.2025 13:51 Ответить
Тому можна везти всіх в ТЦК для з'ясовування даних про облік, а поки він запрацює, то певна частина вже пройде прискорене ВЛК і поїде на полігон
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12.07.2025 13:26 Ответить
Одне з ТЦК м. Києва так і зробила. Визнала мене військовозобов"язаним без моїх доків і моєї присутності.
Для цього їм і збої організовувати не треба.
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12.07.2025 13:54 Ответить
зелена пліснява диктатура так свавільно і безправно і праціює! це вже не дивина...
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12.07.2025 14:31 Ответить
ФСБ не потрібно даже на розвідку витрачати великі кошти. Любу інфу можна взнати з електронних носіїв і камер відеоспостереження встановлених на дорогах
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12.07.2025 13:35 Ответить
Ну ... це процес.
А наше СБУ скачало усю базу БТІ м. Москва у 2024 р.
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12.07.2025 13:55 Ответить
Так це давня практика пвдвішувати бази і потім правити записи нужних людєй
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12.07.2025 13:47 Ответить
Щоб не залишити слідів. Але ж і ризик великий.
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12.07.2025 14:03 Ответить
ризик в чому ))) що цивільні перестануть бути "військовозобовязаними", і ними стануть зелені повтори )))
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12.07.2025 14:32 Ответить
 
 