Снова масштабный сбой в "Резерв+"
Утром, 12 июля в приложении "Резерв+" снова произошел технический сбой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Фиксируется очень медленная работа мобильного приложения, также наблюдается невозможность войти в свой аккаунт.
Пользователи приложения сообщают, что из-за ошибки при загрузке персональных данных, невозможно получить доступ к военно-учетным документам, информации о бронировании, отсрочке и тому подобное.
"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.
Пользователям рекомендуют иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать проблем.
Напомним, предыдущий раз проблемы в работе приложения фиксировались 10 июля. При попытке войти в систему приложение также долго загружалось и в конце концов выбивало ошибку.
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Внесення правок, це стандартні процедури для роботи з реєстрами.
Представники розпорядника, працівники ТЦК входять у систему за допомогою КЕП і залишають свій слід.
По ідеї.
Програмери та експлуатанти можуть краще пояснити.
Я пересічний користувач. Інших систем.
До речі. Усі ми маємо по ... вже десятки персональних кабінетів, де тільки можна і не можна.
Тільки но прочитала, Черногоренко де вона прямо сказала, що все має співпадати. Але в ТЦК від цього відмахнулися і скащали«що в міністерстві самі не знають, що кажуть». Я боюсь, що 01.08.2025 року буде величезний колапс з відсрочками тих в кого чомусь з'явилась в резерв + дата 01.08.2025 відмінна від запису в Оберізі «до завершення мобілізації» при тому, що жодних змін данних не відбулося.
....а поки що... або дулярчики на базу або до буцегарні
Просто нам про все не повідомляють. Скільки у країні різних реєстрів і великих масивів даних ??
Так, ніхто ж не відміняв хакерські атаки, помилки персоналу ... перерви у енергопостачанні ...
Федоров теж винуватий ??
Дані про вашу власність занесли у Реєстр майнових прав після 2013 р.
Федоров теж винуватий ??
Де ви беретесь, кислотні поні ??
Проте ... так не вийде.
Навпаки - закрийте рахунки у банках в викиньте усі банківські карти.
Для цього їм і збої організовувати не треба.
А наше СБУ скачало усю базу БТІ м. Москва у 2024 р.