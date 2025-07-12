Снова масштабный сбой в "Резерв+"

Утром, 12 июля в приложении "Резерв+" снова произошел технический сбой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Фиксируется очень медленная работа мобильного приложения, также наблюдается невозможность войти в свой аккаунт.

Пользователи приложения сообщают, что из-за ошибки при загрузке персональных данных, невозможно получить доступ к военно-учетным документам, информации о бронировании, отсрочке и тому подобное.

"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.

Пользователям рекомендуют иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать проблем.

Напомним, предыдущий раз проблемы в работе приложения фиксировались 10 июля. При попытке войти в систему приложение также долго загружалось и в конце концов выбивало ошибку.

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