Знову масштабний збій у "Резерв+"

Зранку, 12 липня у застосунку "Резерв+" знову стався технічний збій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Фіксується дуже повільна робота мобільного застосунку, також спостерігається неможливість увійти у свій акаунт.

Користувачі застосунку повідомляють, що через помилку при завантаженні персональних даних, неможливо отримати доступ до війського-облікових документів, інформації про бронювання, відстрочку тощо.

"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", - зазначається на головному екрані.

Користувачам рекомендують мати при собі паперові документи, щоб уникнути проблем.

Нагадаємо, попередній раз проблеми у роботі застосунку фіксувались 10 липня. Під час спроби увійти до системи застосунок також довго завантажувався й зрештою вибивав помилку.

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