Знову масштабний збій у "Резерв+"
Зранку, 12 липня у застосунку "Резерв+" знову стався технічний збій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Фіксується дуже повільна робота мобільного застосунку, також спостерігається неможливість увійти у свій акаунт.
Користувачі застосунку повідомляють, що через помилку при завантаженні персональних даних, неможливо отримати доступ до війського-облікових документів, інформації про бронювання, відстрочку тощо.
"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", - зазначається на головному екрані.
Користувачам рекомендують мати при собі паперові документи, щоб уникнути проблем.
Нагадаємо, попередній раз проблеми у роботі застосунку фіксувались 10 липня. Під час спроби увійти до системи застосунок також довго завантажувався й зрештою вибивав помилку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
....а поки що... або дулярчики на базу або до буцегарні