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Новини Застосунок Резерв+
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Знову масштабний збій у "Резерв+"

Резерв+

 Зранку, 12 липня  у застосунку "Резерв+" знову стався технічний збій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Фіксується дуже повільна робота мобільного застосунку, також спостерігається неможливість увійти у свій акаунт.

Користувачі застосунку повідомляють, що через помилку при завантаженні персональних даних, неможливо отримати доступ до війського-облікових документів, інформації про бронювання, відстрочку тощо.

У "Резерв+" сьогодні зранку, 12 липня, знову стався технічний збій.

"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", - зазначається на головному екрані.

Користувачам рекомендують мати при собі паперові документи, щоб уникнути проблем.

Нагадаємо, попередній раз проблеми у роботі застосунку фіксувались 10 липня. Під час спроби увійти до системи застосунок також довго завантажувався й зрештою вибивав помилку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Резерв+ тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

Автор: 

Міноборони (7555) Резерв+ (82)


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12.07.2025 12:54 Відповісти
Бо хтось кривими руцями постійно править реєстри, щоб незручні особи опинилися у розшуку.
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12.07.2025 12:57 Відповісти
Рівно як і для того, щоб "зручні" особи були зняті з розшуку.
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12.07.2025 13:08 Відповісти
Бо не треба такі речі на аутсортс віддавати.
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12.07.2025 13:01 Відповісти
Резев+, йди н@пуй!!!
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12.07.2025 13:03 Відповісти
"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше"....

....а поки що... або дулярчики на базу або до буцегарні
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12.07.2025 13:03 Відповісти
Поспішайте сплатити штраф, громадяни! Бо після 16-го липня - фсьо...
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12.07.2025 13:07 Відповісти
Та што ти будеш делать!
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12.07.2025 13:04 Відповісти
Сталося щось дивне. Всі будуть в розшуку. Заметуть в тцк-будеш доводити, що не верблюд вже в НЦ.
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12.07.2025 13:06 Відповісти
По кількості користувачів лайна від Хвьодорова можно оцінити рівень дебілізму нації.
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12.07.2025 13:08 Відповісти
 
 