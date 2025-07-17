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Новини Удари РФ по ТЦК
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Удари РФ по ТЦК не впливають на вже оцифровані дані в реєстрах "Армія+" та "Оберіг", - Міноборони

Удар по будівлі ТЦК в Полтаві

Російські атаки на територіальні центри комплектування України жодним чином не впливають на вже оцифровані дані військових та військовозобов'язаних в реєстрах. 

Про це повідомили в Міноборони у відповідь на інформаційний запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у реєстрі "Оберіг" вже оцифровано понад 80% особових справ військовозобов'язаних, а застосунок "Армія+" спрощує роботу для понад 800 000 чинних військовослужбовців.

"Перевага цифровізації полягає в тому, щоб не залежати від паперових носіїв, які можуть втрачатись чи псуватись, зокрема під час російських атак", - зазначило оборонне відомство.

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У Міноборони уточнили, що дані реєстрів не зберігаються на місцях ТЦК, а розташовані на хмарній інфраструктурі, вони захищені.

Відомство додало, що співробітники ТЦК та СП мають власні електронні кабінети, які не прив’язані до конкретних комп’ютерів та визначених робочих місць.

"Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру "Оберіг", - додали у Міноборони.

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Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Також читайте: ТЦК можуть змінити формат роботи через останні удари РФ, - Сухопутні війська

Автор: 

Міноборони (7565) ТЦК та СП (720) Армія+ (67)


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А цілий полковник казав, що впливають. Радянському полковнику видніше. Зате удари впливають на готівку в сейфах
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17.07.2025 18:48 Відповісти
Впливають на те що рашка нащупала цілий прошарок українців, на який може спиратись і розраховувати, на однодумців
Не любите тцк - ми на них бімбу скинемо
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17.07.2025 18:56 Відповісти
Скільки разів наші реєстри "лягали"? А може не було ні одного випадку, коли однією кнопкою людину робили мобілізованою в реєстрі навіть всупереч бронюванню? Ні, дякую, у цій державі цифрових "трансформаторів", я краще буду довіряти папірцям з печаткою
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17.07.2025 18:58 Відповісти
Та й ТЦК вже знялися з місць дислокації. В Києві так точно.
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17.07.2025 19:16 Відповісти
Брехня - це скрєпа українсько -савєцької армії . Правда від цією брехні люди гинуть як казак командир Волошин ,а перед тим Бутусов .
Але говорити правду - це не патріотично . Бо вона роз'єднує . А от брехня об'єднує і надихає . Главне державу брехні зберегти .Це найвища цінність . А людішок баби ще наражають... Людішки - це ж не держава . Це рєсурс . Витратний рєсурс ...
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17.07.2025 19:30 Відповісти
Да речі пропонує адмінам швиденько підтерти і забанити цей пост разом з автором - бо він не патріотичний... і не мотівірує ... лучше хай залишаться пости позітівних патріотонафронтників ....
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17.07.2025 19:33 Відповісти
 
 