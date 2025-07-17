Удари РФ по ТЦК не впливають на вже оцифровані дані в реєстрах "Армія+" та "Оберіг", - Міноборони

Російські атаки на територіальні центри комплектування України жодним чином не впливають на вже оцифровані дані військових та військовозобов'язаних в реєстрах.

Про це повідомили в Міноборони у відповідь на інформаційний запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у реєстрі "Оберіг" вже оцифровано понад 80% особових справ військовозобов'язаних, а застосунок "Армія+" спрощує роботу для понад 800 000 чинних військовослужбовців.

"Перевага цифровізації полягає в тому, щоб не залежати від паперових носіїв, які можуть втрачатись чи псуватись, зокрема під час російських атак", - зазначило оборонне відомство.

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У Міноборони уточнили, що дані реєстрів не зберігаються на місцях ТЦК, а розташовані на хмарній інфраструктурі, вони захищені.

Відомство додало, що співробітники ТЦК та СП мають власні електронні кабінети, які не прив’язані до конкретних комп’ютерів та визначених робочих місць.

"Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру "Оберіг", - додали у Міноборони.

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Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

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