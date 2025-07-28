Посадовець ДСНС за понад $1000 допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від служби в ЗСУ, - ДБР. ФОТО

У Харкові затримано підполковника служби цивільного захисту, який за гроші організовував "переведення" військовозобов’язаних у підконтрольний йому ТЦК, аби ті могли уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовець курував цим бізнесом, але щоб не потрапити в поле зору правоохоронців доручав контакти з клієнтами та їх пошук посереднику.

У січні 2025 року працівники ДБР затримали посередника під час отримання грошей від чергового клієнта. Ця справа вже розглядається в суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Рущишин. ФОТОрепортаж

Тоді підполковник ДСНС на певний час припинив свою діяльність, але вважаючи, що він уникнув викриття, вирішив відновити схему. Він почав вимагати 1, 4 тис. доларів США у військовозобов’язаного, який не оновив персональні дані та потрапив у розшук. Посадовець пообіцяв "перевести" його у потрібний ТЦК та зняти з розшуку.

Посадовець мав зв’язки у місцевому територіальному центрі комплектування. Він підшукував охочих ухилитися від служби та пропонував їм офіційно перевестися на облік у "дружній" ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта".

Фігуранта затримали після передачі коштів. Під час обшуків у нього вилучено десятки документів військовозобов’язаних мешканців Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевозив ухилянтів в авто з продуктами до Молдови: на Буковині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років.

Наразі ДБР встановлює інших причетних осіб, зокрема серед працівників ТЦК.

Читайте також: Жінка кинула камінь у скло автомобіля ТЦК та СП у Кременчуці: її затримала поліція