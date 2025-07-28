Посадовець ДСНС за понад $1000 допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від служби в ЗСУ, - ДБР. ФОТО
У Харкові затримано підполковника служби цивільного захисту, який за гроші організовував "переведення" військовозобов’язаних у підконтрольний йому ТЦК, аби ті могли уникнути мобілізації.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що посадовець курував цим бізнесом, але щоб не потрапити в поле зору правоохоронців доручав контакти з клієнтами та їх пошук посереднику.
У січні 2025 року працівники ДБР затримали посередника під час отримання грошей від чергового клієнта. Ця справа вже розглядається в суді.
Тоді підполковник ДСНС на певний час припинив свою діяльність, але вважаючи, що він уникнув викриття, вирішив відновити схему. Він почав вимагати 1, 4 тис. доларів США у військовозобов’язаного, який не оновив персональні дані та потрапив у розшук. Посадовець пообіцяв "перевести" його у потрібний ТЦК та зняти з розшуку.
Посадовець мав зв’язки у місцевому територіальному центрі комплектування. Він підшукував охочих ухилитися від служби та пропонував їм офіційно перевестися на облік у "дружній" ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.
Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта".
Фігуранта затримали після передачі коштів. Під час обшуків у нього вилучено десятки документів військовозобов’язаних мешканців Харкова.
Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років.
Наразі ДБР встановлює інших причетних осіб, зокрема серед працівників ТЦК.
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