ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Рущишин. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції "Голос", в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій.

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Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.









Раніше повідомлялося, що 24 липня в ДТП загинув народний депутат партії "Голос" Ярослав Рущишин.