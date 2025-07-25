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ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Рущишин. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції "Голос", в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій.

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Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

У ДТП загинув нардеп Рущишин
У ДТП загинув нардеп Рущишин
У ДТП загинув нардеп Рущишин
У ДТП загинув нардеп Рущишин

Раніше повідомлялося, що 24 липня в ДТП загинув народний депутат партії "Голос" Ярослав Рущишин.

Автор: 

ДТП (4518) ДБР (3654) Рущишин Ярослав (3)


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Причеп,не поліція,зупиняє всих .
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25.07.2025 15:03 Відповісти
Можна відразу припустити що скоріше всього перевищення швидкості. Неодноразово чув як депутати хвалилися тим, що їхали за 200км., а коли їх зупиняло даі, то вони на них кричали і обіцяли зняти з посади, за таке нахабство. Адже вони бачили номери.
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25.07.2025 15:07 Відповісти
По перше чи є алкоголь в крові, по друге чи був причіп сільського трактора обладнаний працюючими габаритними вогнями та світловідбивачами Далі можна робити перші висновки
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25.07.2025 15:14 Відповісти
Ох, вже ці діди на моциках. Петя дав поганий приклад. Якщо ти старий, то май мужність це визнати і вести себе відповідно свого віку, бо вже сенсори не ті і непотрібно себе обманювати...
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25.07.2025 15:16 Відповісти
 
 