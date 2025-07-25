Депутат "Голосу" Рущишин загинув у ДТП
24 липня в ДТП загинув народний депутат партії голос Ярослав Рущишин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Твоє місто" з посиланням на близьких нардепа.
Видання нагадує, що Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем. Він був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.
У 2019–2021 роках очолював Львівську обласну організацію партії "Голос". Був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.
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