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Депутат "Голосу" Рущишин загинув у ДТП

ярослав,рущишин

24 липня в ДТП загинув народний депутат партії голос Ярослав Рущишин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Твоє місто" з посиланням на близьких нардепа.

Видання нагадує, що Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем. Він був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

У 2019–2021 роках очолював Львівську обласну організацію партії "Голос". Був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

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Автор: 

депутат (1790) ДТП (4517) смерть (6803) Голос партія (516) Рущишин Ярослав (3)


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Топ коментарі
+3
чурки живут в кацапії-ти звідки кацапе
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25.07.2025 01:45 Відповісти
+2
якраз він і не голосував за цей закон,і був проти нього,трохи читати треба а не талапати..
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25.07.2025 01:40 Відповісти
+1
Заблукав кацапе? Зачекай - зараз тобі підсвітять.
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25.07.2025 01:45 Відповісти
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то їдь жити до північної кореї, комуняка
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25.07.2025 01:38 Відповісти
Заблукав кацапе? Зачекай - зараз тобі підсвітять.
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25.07.2025 01:45 Відповісти
всі ми смертні-хай Бог воскресить в своєму царстві під управлінням Христа
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25.07.2025 01:35 Відповісти
якраз він і не голосував за цей закон,і був проти нього,трохи читати треба а не талапати..
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25.07.2025 01:40 Відповісти
Вбили як Чорновола.
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25.07.2025 02:29 Відповісти
чурки живут в кацапії-ти звідки кацапе
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25.07.2025 01:45 Відповісти
так СБУ взяли чебурека-фсбешного який був одним із головних в набу і з батьком відкрили конопляний картель
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25.07.2025 01:54 Відповісти
люди мудрі кажуть ''що те що між ніг, це не є засобом пересування'' а так земля пухом
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25.07.2025 01:57 Відповісти
 
 