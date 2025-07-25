Депутат "Голоса" Рущишин погиб в ДТП

24 июля в ДТП погиб народный депутат партии голос Ярослав Рущишин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Твоє місто" со ссылкой на близких нардепа.

Издание напоминает, что Ярослав Рущишин был украинским предпринимателем и общественным деятелем. Он был соучредителем Художественного объединения "Дзига" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

В 2019-2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос". Был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS.

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