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Депутат "Голоса" Рущишин погиб в ДТП

Ярослав Рущишин

24 июля в ДТП погиб народный депутат партии голос Ярослав Рущишин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Твоє місто" со ссылкой на близких нардепа.

Издание напоминает, что Ярослав Рущишин был украинским предпринимателем и общественным деятелем. Он был соучредителем Художественного объединения "Дзига" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

В 2019-2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос". Был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS.

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
якраз він і не голосував за цей закон,і був проти нього,трохи читати треба а не талапати..
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25.07.2025 01:40 Ответить
+9
Заблукав кацапе? Зачекай - зараз тобі підсвітять.
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25.07.2025 01:45 Ответить
+9
чурки живут в кацапії-ти звідки кацапе
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25.07.2025 01:45 Ответить
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то їдь жити до північної кореї, комуняка
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25.07.2025 01:38 Ответить
Заблукав кацапе? Зачекай - зараз тобі підсвітять.
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25.07.2025 01:45 Ответить
всі ми смертні-хай Бог воскресить в своєму царстві під управлінням Христа
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25.07.2025 01:35 Ответить
якраз він і не голосував за цей закон,і був проти нього,трохи читати треба а не талапати..
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25.07.2025 01:40 Ответить
Вбили як Чорновола.
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25.07.2025 02:29 Ответить
Порівняння зовсім недоречне.
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25.07.2025 04:37 Ответить
чурки живут в кацапії-ти звідки кацапе
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25.07.2025 01:45 Ответить
так СБУ взяли чебурека-фсбешного який був одним із головних в набу і з батьком відкрили конопляний картель
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25.07.2025 01:54 Ответить
Депутати не підлягають воскресінню.
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25.07.2025 04:36 Ответить
У влади Єрмака ...довги руки?
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25.07.2025 07:35 Ответить
а ти хто ? гавно....
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25.07.2025 08:14 Ответить
Валив на Харлеї і зловив трактора - Царство Небесне
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25.07.2025 07:46 Ответить
Якби ВР не пішла відпочивати, а працювала - був би живий...
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25.07.2025 08:06 Ответить
Путі Господні неісповедімі
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25.07.2025 08:09 Ответить
Так, але наше життя - це наш шлях і найчастіше ми самі вибираємо напрямок...
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25.07.2025 08:13 Ответить
Байкери людей допекли; по селах щось кидають на дорогу, щоб тихіше їздили-занесе вбік.
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25.07.2025 09:10 Ответить
Депутат "Голоса" Рущишин погиб в ДТП Источник: https://censor.net/ru/n3565159
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Якось навіть не цікаво судьба депутатів ВР. А Безугла нажаль не здохла.
Висновок: Під час війни канікули для депутатів ВР небезпечні для їх життя.
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25.07.2025 08:31 Ответить
24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухова Івано-Франківського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Водій мотоцикла Harley-Davidson, народний депутат України від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин, не впорався з керування та скоїв зіткнення з трактором, який їхав в попутному напрямку.

Він помер від час транспортування до лікарні.
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25.07.2025 09:12 Ответить
 
 