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Командир бригады "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на Донетчине

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.

Казбан погиб в ДТП

Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", - написал Выговский в фейсбуке.

Также смотрите: Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" бригаде Нацполиции "Лють". ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7718) Донецкая область (10281) потери (4487) Выговский Иван (58) Объединенная штурмовая бригада "Лють" (3)


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Топ комментарии
+22
R.I.P. Воїну !

співчуття рідним...
сум.

.
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22.07.2025 21:53 Ответить
+22
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22.07.2025 21:54 Ответить
+16
Дуже шкода,коли Воїни, Герої війни г нуть у.... ДТП
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22.07.2025 21:54 Ответить
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R.I.P. Воїну !

співчуття рідним...
сум.

.
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22.07.2025 21:53 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни !!
Загинув справжній Воін та патріот своєї країни 😪😪😪
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22.07.2025 23:26 Ответить
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22.07.2025 21:54 Ответить
Дуже шкода,коли Воїни, Герої війни г нуть у.... ДТП
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22.07.2025 21:54 Ответить
Спочивай з миром.
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22.07.2025 21:58 Ответить
Як таке могло трапитися!!!!! Кідари продажні й ті що ховаються від захисту України живуть а кращі гинуть?
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22.07.2025 21:59 Ответить
Ти є спільником,ти за них!
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22.07.2025 22:50 Ответить
Як же так...
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22.07.2025 22:00 Ответить
...буває...взагалі зара трафік збільшився в рази, кобили під капотом теж, всі поспішають, підрізають, правила взагалі нехтуються. Шкода звичайно. Хоча і причини не відомі
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22.07.2025 22:05 Ответить
Не факт що в Донецькій області такий вже великий трафік.
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22.07.2025 22:13 Ответить
Та звичайно...я загалом
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22.07.2025 22:20 Ответить
В Донецькій області дуже великий трафік і ганяють всі сильно, навіть в локаціях відносно далеких від ЛБЗ.
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22.07.2025 22:46 Ответить
Який, нафіг, трафік у Донецький області...скорійше за все гнали в темряві з включеними фарами по розбитій дорозі...
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22.07.2025 22:21 Ответить
Та що ж за день такий? Вічна пам'ять Герою.
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22.07.2025 22:28 Ответить
Слава воїну!
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22.07.2025 22:29 Ответить
Що ж таке…
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22.07.2025 22:30 Ответить
Господу теж потрібні вправні воїни. Сьогодні помер Оззі Осборн
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22.07.2025 23:27 Ответить
 
 