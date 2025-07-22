Командир бригады "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на Донетчине
Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.
Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", - написал Выговский в фейсбуке.
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+22 Алекс Мышкевич
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+22 Чайка Київ
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+16 Віталій #584752
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співчуття рідним...
сум.
.
Загинув справжній Воін та патріот своєї країни 😪😪😪