Командир бригады "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на Донетчине

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.

Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", - написал Выговский в фейсбуке.

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