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Зеленский вручил ленту награды "За мужество и отвагу" бригаде Нацполиции "Лють". ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.

Это боевая награда, которую Президент Украины дает подразделениям за исключительную храбрость, стойкость и результативность в боях.

Со дня создания бригады ее воины прошли Бахмутское, Волчанское, Покровское, Торецкое направления. Вместе с побратимами Сил обороны держали рубежи, освобождали населенные пункты, уничтожали врага. Только под Торецком силами бригады ликвидировано более 20 000 оккупантов.

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"Эта награда - за каждый день боя, за каждый шаг вперед, за каждую жизнь, положенную за Украину. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - отмечается в сообщении.

Награда За мужество и отвагу бригаде Лют
Награда За мужество и отвагу бригаде Лют
Награда За мужество и отвагу бригаде Лют
Награда За мужество и отвагу бригаде Лют

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) знак отличия (9) Объединенная штурмовая бригада "Лють" (3)


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Підарас тут тільки ти, в з цими хлопцями я воював.
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10.07.2025 14:42 Ответить
Блін, скільки раз треба казати "не відповідайте тролям і кацапам", шоб почало доходити? Для "маленьких дрищів" є кнопка "спам" і адміни.
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10.07.2025 14:58 Ответить
Честь і Слава - Героям!
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10.07.2025 14:47 Ответить
А що в ЗЕленського як у пуйла теж є двійники?.Як одночасно вручати стрічку і бути присутнім в Італії на конференції по відновленню України?
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10.07.2025 14:52 Ответить
С языка сняли...
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10.07.2025 15:03 Ответить
Це ще раз доводить: поліція та всі актуальні і екс-силовики - ідеальні солдати. Якщо брати і всіх колишніх силовиків - це міліони людей у віковому діапазоні-25-60, які за останні 40 років пройшли через силові структури, але ще не побували на фронті.
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10.07.2025 14:55 Ответить
Розчарую вас! Коли мій їхав на Вугледар, то розповідав, що багато колишніх ментів/пожарних/воєнкоматовських на ходу вистрибували...
По фіналу з трьох рот доїхала одна, а утримувати шахту пішло .... 16 бійців !!!
На щастя, всі повернулися - поранені, контужені, але живі....
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10.07.2025 15:07 Ответить
Це не грає ролі - вони всі до одного мають відпахати за державу, яка їх все життя утримувала, а не сидіти на пенсіях в тилу або ще гірше - виловлювати і гнати замість себе фольксштурм із профанів-цивілістів на фронт.
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10.07.2025 15:11 Ответить
Так! Але вони не "ідеальні солдати" !
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10.07.2025 15:15 Ответить
 
 