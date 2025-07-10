Зеленский вручил ленту награды "За мужество и отвагу" бригаде Нацполиции "Лють". ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" бригаде Национальной полиции Украины "Лють".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.
Это боевая награда, которую Президент Украины дает подразделениям за исключительную храбрость, стойкость и результативность в боях.
Со дня создания бригады ее воины прошли Бахмутское, Волчанское, Покровское, Торецкое направления. Вместе с побратимами Сил обороны держали рубежи, освобождали населенные пункты, уничтожали врага. Только под Торецком силами бригады ликвидировано более 20 000 оккупантов.
"Эта награда - за каждый день боя, за каждый шаг вперед, за каждую жизнь, положенную за Украину. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - отмечается в сообщении.
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