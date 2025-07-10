Зеленский вручил ленту награды "За мужество и отвагу" бригаде Нацполиции "Лють". ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленту отличия "За мужество и отвагу" бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.

Это боевая награда, которую Президент Украины дает подразделениям за исключительную храбрость, стойкость и результативность в боях.

Со дня создания бригады ее воины прошли Бахмутское, Волчанское, Покровское, Торецкое направления. Вместе с побратимами Сил обороны держали рубежи, освобождали населенные пункты, уничтожали врага. Только под Торецком силами бригады ликвидировано более 20 000 оккупантов.

Также читайте: Зеленский отметил подразделения Нацгвардии почетными наградами и званиями, - указ президента

"Эта награда - за каждый день боя, за каждый шаг вперед, за каждую жизнь, положенную за Украину. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - отмечается в сообщении.







