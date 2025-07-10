Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" бригаді Нацполіції "Лють". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" бригаді Національної поліції України "Лють".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Це бойова відзнака, яку Президент України надає підрозділам за виняткову хоробрість, стійкість і результативність у боях.

Від дня створення бригади її воїни пройшли Бахмутський, Вовчанський, Покровський, Торецький напрямки. Разом із побратимами Сил оборони тримали рубежі, звільняли населені пункти, знищували ворога. Лише під Торецьком силами бригади ліквідовано понад 20 000 окупантів.

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"Ця відзнака — за кожен день бою, за кожен крок уперед, за кожне життя, покладене за Україну. Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - наголошується в повідомленні.







