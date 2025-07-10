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Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" бригаді Нацполіції "Лють". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" бригаді Національної поліції України "Лють".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Це бойова відзнака, яку Президент України надає підрозділам за виняткову хоробрість, стійкість і результативність у боях.

Від дня створення бригади її воїни пройшли Бахмутський, Вовчанський, Покровський, Торецький напрямки. Разом із побратимами Сил оборони тримали рубежі, звільняли населені пункти, знищували ворога. Лише під Торецьком силами бригади ліквідовано понад 20 000 окупантів.

Також читайте: Зеленський відзначив підрозділи Нацгвардії почесними нагородами та званнями, - указ президента

"Ця відзнака — за кожен день бою, за кожен крок уперед, за кожне життя, покладене за Україну. Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - наголошується в повідомленні.

Відзнака За мужність та відвагу бригаді Лють
Відзнака За мужність та відвагу бригаді Лють
Відзнака За мужність та відвагу бригаді Лють
Відзнака За мужність та відвагу бригаді Лють

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) відзнака (10) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (3)


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Топ коментарі
+6
Підарас тут тільки ти, в з цими хлопцями я воював.
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10.07.2025 14:42 Відповісти
+4
Честь і Слава - Героям!
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10.07.2025 14:47 Відповісти
+4
Розчарую вас! Коли мій їхав на Вугледар, то розповідав, що багато колишніх ментів/пожарних/воєнкоматовських на ходу вистрибували...
По фіналу з трьох рот доїхала одна, а утримувати шахту пішло .... 16 бійців !!!
На щастя, всі повернулися - поранені, контужені, але живі....
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10.07.2025 15:07 Відповісти
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Підарас тут тільки ти, в з цими хлопцями я воював.
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10.07.2025 14:42 Відповісти
Блін, скільки раз треба казати "не відповідайте тролям і кацапам", шоб почало доходити? Для "маленьких дрищів" є кнопка "спам" і адміни.
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10.07.2025 14:58 Відповісти
Честь і Слава - Героям!
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10.07.2025 14:47 Відповісти
А що в ЗЕленського як у пуйла теж є двійники?.Як одночасно вручати стрічку і бути присутнім в Італії на конференції по відновленню України?
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10.07.2025 14:52 Відповісти
С языка сняли...
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10.07.2025 15:03 Відповісти
Це ще раз доводить: поліція та всі актуальні і екс-силовики - ідеальні солдати. Якщо брати і всіх колишніх силовиків - це міліони людей у віковому діапазоні-25-60, які за останні 40 років пройшли через силові структури, але ще не побували на фронті.
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10.07.2025 14:55 Відповісти
Розчарую вас! Коли мій їхав на Вугледар, то розповідав, що багато колишніх ментів/пожарних/воєнкоматовських на ходу вистрибували...
По фіналу з трьох рот доїхала одна, а утримувати шахту пішло .... 16 бійців !!!
На щастя, всі повернулися - поранені, контужені, але живі....
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10.07.2025 15:07 Відповісти
Це не грає ролі - вони всі до одного мають відпахати за державу, яка їх все життя утримувала, а не сидіти на пенсіях в тилу або ще гірше - виловлювати і гнати замість себе фольксштурм із профанів-цивілістів на фронт.
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10.07.2025 15:11 Відповісти
Так! Але вони не "ідеальні солдати" !
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10.07.2025 15:15 Відповісти
 
 