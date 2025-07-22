Командир бригади "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині

Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", - написав Вигівський у фейсбуці.

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