Командир бригади "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині
Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області.
Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.
Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", - написав Вигівський у фейсбуці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
співчуття рідним...
сум.
.