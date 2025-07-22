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Новини Загинув командир бригади Лють Казбан
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Командир бригади "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині

Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП в Донецькій області.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

Казбан загув в ДТП

Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток…", - написав Вигівський у фейсбуці.

Також дивіться: Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" бригаді Нацполіції "Лють". ФОТОрепортаж

Вигівський про загибель комбрига

Автор: 

ДТП (4515) Донецька область (9099) втрати (4502) Вигівський Іван (74) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (3)


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R.I.P. Воїну !

співчуття рідним...
сум.

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22.07.2025 21:53 Відповісти
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22.07.2025 21:54 Відповісти
Дуже шкода,коли Воїни, Герої війни г нуть у.... ДТП
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22.07.2025 21:54 Відповісти
Спочивай з миром.
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22.07.2025 21:58 Відповісти
Як таке могло трапитися!!!!! Кідари продажні й ті що ховаються від захисту України живуть а кращі гинуть?
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22.07.2025 21:59 Відповісти
Як же так...
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22.07.2025 22:00 Відповісти
...буває...взагалі зара трафік збільшився в рази, кобили під капотом теж, всі поспішають, підрізають, правила взагалі нехтуються. Шкода звичайно. Хоча і причини не відомі
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22.07.2025 22:05 Відповісти
 
 