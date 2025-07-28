Перевозив ухилянтів в авто з продуктами до Молдови: на Буковині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковині прикордонники попередили незаконне переправлення чоловіків за кордон через ділянку відділу "Кельменці".

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, місцевий житель облаштував схованку у вантажному автомобілі, який використовував для розвезення продуктів. У тайнику він приховав двох чоловіків - жителів Одеської та Чернівецької областей. За виїзд до Молдови ті погодилися заплатити 5 і 6,3 тисячі доларів відповідно.

Автомобіль зупинили поблизу прикордонного населеного пункту. Водія затримано згідно зі ст. 208 КПК України, йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ст. 332 ККУ). Відомості внесено до ЄРДР, авто вилучено. Щодо пасажирів складено адмінпротоколи.





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