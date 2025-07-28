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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Перевозив ухилянтів в авто з продуктами до Молдови: на Буковині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковині прикордонники попередили незаконне переправлення чоловіків за кордон через ділянку відділу "Кельменці".

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, місцевий житель облаштував схованку у вантажному автомобілі, який використовував для розвезення продуктів. У тайнику він приховав двох чоловіків - жителів Одеської та Чернівецької областей. За виїзд до Молдови ті погодилися заплатити 5 і 6,3 тисячі доларів відповідно.

Автомобіль зупинили поблизу прикордонного населеного пункту. Водія затримано згідно зі ст. 208 КПК України, йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ст. 332 ККУ). Відомості внесено до ЄРДР, авто вилучено. Щодо пасажирів складено адмінпротоколи.

На Буковині затримали водія, який перевозив ухилянтів до Молдови
На Буковині затримали водія, який перевозив ухилянтів до Молдови

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Автор: 

Буковина (858) Держприкордонслужба ДПСУ (6268) ухилянти (1071) Львівська область (2503) Стрийський район (25)


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Дуже неадекватні покарання за перевірку ухилянтів, коли гешефт такий великий. Перевіз з десяток - другий ухилянтів і вже з баблом. 10 років автоматично або в штурмовики на 3 роки, конфіскація транспорта і взагалі всього майна. Ціни зростуть космічно, але число перевізників зменшиться в рази. А зараз - адмінпротокол блд.
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28.07.2025 16:05 Відповісти
Зняти бронь з водія, з підприємця і з власника фури. Плюс два лохи, котрі заплачені водію бабки могли пустити на снарягу. П'ять штурмовиків готові.
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28.07.2025 16:10 Відповісти
Зебіл вище обісрав штурмовиків.
Наче штурмовики, це якийсь непотріб, яких збирають з лохів, злочинців...
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28.07.2025 16:15 Відповісти
Частково воно так і є
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28.07.2025 16:16 Відповісти
Ну якщо так і є, то чого тут ці ж самі зебіли засуджують, що люди не хочуть мобілізуватися... бути лохами?!?
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28.07.2025 16:21 Відповісти
Вони всіх критикують хто не хоче мобілізовуватись з різних причин.
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28.07.2025 16:32 Відповісти
А у Вас особисто яка причина? Впевнений, що дуже поважна, але цікаво яка сама.
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28.07.2025 16:40 Відповісти
Ну хоча б не в одному коменті називати штурмовиків лохами и засуджувати людей, що вони не хочуть бути штурмовиками.
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28.07.2025 16:42 Відповісти
Штурмовикам найважче. Певно, він мав на увазі що бігунів треба мобілізувати на бойові посади, а не кухарем чи на склад ПММ.
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28.07.2025 16:39 Відповісти
Я не знаю, що він мав на увазі. Я бачу, що він одним коментом образив і штурмовиків і тих хто не хоче бути штурмовиком.
Може варто формувати інший імідж штурмовику і мобілізації взагалом, щоб люди асоціювали це за справу честі, а не приниження?!?
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28.07.2025 16:45 Відповісти
 
 