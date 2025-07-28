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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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Перевозил уклонистов в автомобиле с продуктами в Молдову: на Буковине раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Буковине пограничники предупредили незаконную переправку мужчин за границу через участок отдела "Кельменцы".

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, местный житель обустроил тайник в грузовом автомобиле, который использовал для развозки продуктов. В тайнике он скрыл двух мужчин - жителей Одесской и Черновицкой областей. За выезд в Молдову те согласились заплатить 5 и 6,3 тысячи долларов соответственно.

Автомобиль остановили вблизи пограничного населенного пункта. Водитель задержан согласно ст. 208 УПК Украины, ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу (ст. 332 УКУ). Сведения внесены в ЕРДР, авто изъято. В отношении пассажиров составлены админпротоколы.

На Буковине задержали водителя, который перевозил уклонистов в Молдову
На Буковине задержали водителя, который перевозил уклонистов в Молдову

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Автор: 

Буковина (904) Госпогранслужба (6704) уклонисты (1001) Львовская область (2974) Стрыйский район (25)


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Топ комментарии
+2
Зебіл вище обісрав штурмовиків.
Наче штурмовики, це якийсь непотріб, яких збирають з лохів, злочинців...
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28.07.2025 16:15 Ответить
+1
Зняти бронь з водія, з підприємця і з власника фури. Плюс два лохи, котрі заплачені водію бабки могли пустити на снарягу. П'ять штурмовиків готові.
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28.07.2025 16:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дуже неадекватні покарання за перевірку ухилянтів, коли гешефт такий великий. Перевіз з десяток - другий ухилянтів і вже з баблом. 10 років автоматично або в штурмовики на 3 роки, конфіскація транспорта і взагалі всього майна. Ціни зростуть космічно, але число перевізників зменшиться в рази. А зараз - адмінпротокол блд.
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28.07.2025 16:05 Ответить
Зняти бронь з водія, з підприємця і з власника фури. Плюс два лохи, котрі заплачені водію бабки могли пустити на снарягу. П'ять штурмовиків готові.
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28.07.2025 16:10 Ответить
Зебіл вище обісрав штурмовиків.
Наче штурмовики, це якийсь непотріб, яких збирають з лохів, злочинців...
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28.07.2025 16:15 Ответить
Частково воно так і є
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28.07.2025 16:16 Ответить
Ну якщо так і є, то чого тут ці ж самі зебіли засуджують, що люди не хочуть мобілізуватися... бути лохами?!?
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28.07.2025 16:21 Ответить
Вони всіх критикують хто не хоче мобілізовуватись з різних причин.
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28.07.2025 16:32 Ответить
А у Вас особисто яка причина? Впевнений, що дуже поважна, але цікаво яка сама.
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28.07.2025 16:40 Ответить
Причина чого?
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28.07.2025 17:13 Ответить
Небажання мобілізовуватися.
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28.07.2025 17:26 Ответить
Я вже майже 1.5 як мобілізований. І з зором на межі непридатності в дшв попав.
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28.07.2025 17:29 Ответить
Ну хоча б не в одному коменті називати штурмовиків лохами и засуджувати людей, що вони не хочуть бути штурмовиками.
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28.07.2025 16:42 Ответить
Штурмовикам найважче. Певно, він мав на увазі що бігунів треба мобілізувати на бойові посади, а не кухарем чи на склад ПММ.
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28.07.2025 16:39 Ответить
Я не знаю, що він мав на увазі. Я бачу, що він одним коментом образив і штурмовиків і тих хто не хоче бути штурмовиком.
Може варто формувати інший імідж штурмовику і мобілізації взагалом, щоб люди асоціювали це за справу честі, а не приниження?!?
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28.07.2025 16:45 Ответить
Ну, стосовно честі... Яка честь може бути в ухилянта?
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28.07.2025 17:14 Ответить
Він тому і ухилянт, що мобілізація зараз, це приниження, а не питання честі...
Чи може у нас черги в тцк, а ****** то якийсь окремий випадок?
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28.07.2025 17:46 Ответить
Захищати Україну, свою сім'ю і свою землю для тебе приниження?
Ну... Чємадан, вакзал расєя.
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28.07.2025 18:26 Ответить
Вокзальщик, лозунги свої розповідай тим, хто захищаючи свою родину залишив країну.
Можеш ше розповідати людям, які залишають свої міста, будинки евакуюючись з прифронтових міст.
Розповіси їм, як їм правильно захищати родину, експерт вокзальний.
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28.07.2025 18:41 Ответить
 
 