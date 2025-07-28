Перевозил уклонистов в автомобиле с продуктами в Молдову: на Буковине раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Буковине пограничники предупредили незаконную переправку мужчин за границу через участок отдела "Кельменцы".

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, местный житель обустроил тайник в грузовом автомобиле, который использовал для развозки продуктов. В тайнике он скрыл двух мужчин - жителей Одесской и Черновицкой областей. За выезд в Молдову те согласились заплатить 5 и 6,3 тысячи долларов соответственно.

Автомобиль остановили вблизи пограничного населенного пункта. Водитель задержан согласно ст. 208 УПК Украины, ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу (ст. 332 УКУ). Сведения внесены в ЕРДР, авто изъято. В отношении пассажиров составлены админпротоколы.





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