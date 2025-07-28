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Переправка уклонистов за границу за $20 тысяч: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники разоблачили организованную группу, которая за деньги нелегально переправляла мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области задержали организаторов незаконной переправки уклонистов

К схеме были привлечены двое жителей Винницкой области, 30 и 52 лет, которые действовали как "логисты": инструктировали "клиентов" и доставляли их в приграничье. Задержание произошло во время высадки трех мужчин из Винницкой и Киевской областей. За свои услуги дельцы получили более 20 тысяч долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили и телефоны. Организаторам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

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Автор: 

Винницкая область (1064) Госпогранслужба (6704) уклонисты (1000)


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провокативний заголовок. 20 тисяч за трьох а не з кожного.
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28.07.2025 13:04 Ответить
У трактаті "Мистецтво війни"записано, що під час війни зачиняють кордони на в'їзд,від себе додам, що під час геноциду кордон зачиняють на виїзд.
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28.07.2025 13:08 Ответить
Що вони там забули, за кордоном. Покидали майно, свої підприємства та фабрики і чкурнули голі до негрів. Тепер будуть горбатитись на одну зарплату все життя.
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28.07.2025 13:10 Ответить
ага, тікають на загнівающій Захід
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28.07.2025 13:11 Ответить
Чи вони думають що їхні заводи будуть захищати прості хлопці з села, в яких по 10 курей на хазяйстві? Паразити.
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28.07.2025 13:13 Ответить
Ловушка для лохов,сами левоохороцы дают об'явы,а потом задерживают людей с грошиками - есть и заработок,есть и план для творожка.
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28.07.2025 13:28 Ответить
Тікають чомусь виборці московських клоунів. Ви куди зібралися? Наголосували клоунами, а прибирати за собою хто буде?
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28.07.2025 13:53 Ответить
 
 