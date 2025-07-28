Переправка уклонистов за границу за $20 тысяч: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники разоблачили организованную группу, которая за деньги нелегально переправляла мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

К схеме были привлечены двое жителей Винницкой области, 30 и 52 лет, которые действовали как "логисты": инструктировали "клиентов" и доставляли их в приграничье. Задержание произошло во время высадки трех мужчин из Винницкой и Киевской областей. За свои услуги дельцы получили более 20 тысяч долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили и телефоны. Организаторам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

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