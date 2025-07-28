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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Переправлення ухилянтів за кордон за $20 тисяч: на Вінниччині викрито схему, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники викрили організовану групу, яка за гроші нелегально переправляла чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Вінниччині затримали організаторів незаконного переправлення ухилянтів

До схеми були залучені двоє мешканців Вінниччини, 30 і 52 років, які діяли як "логісти": інструктували "клієнтів" і доправляли їх до прикордоння. Затримання відбулося під час висадки трьох чоловіків із Вінницької та Київської областей. За свої послуги ділки отримали понад 20 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі та телефони. Організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: 

Вінницька область (1048) Держприкордонслужба ДПСУ (6268) ухилянти (1071)


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провокативний заголовок. 20 тисяч за трьох а не з кожного.
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28.07.2025 13:04 Відповісти
У трактаті "Мистецтво війни"записано, що під час війни зачиняють кордони на в'їзд,від себе додам, що під час геноциду кордон зачиняють на виїзд.
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28.07.2025 13:08 Відповісти
Що вони там забули, за кордоном. Покидали майно, свої підприємства та фабрики і чкурнули голі до негрів. Тепер будуть горбатитись на одну зарплату все життя.
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28.07.2025 13:10 Відповісти
ага, тікають на загнівающій Захід
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28.07.2025 13:11 Відповісти
Чи вони думають що їхні заводи будуть захищати прості хлопці з села, в яких по 10 курей на хазяйстві? Паразити.
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28.07.2025 13:13 Відповісти
Ахаха. Це в тебе таке метод самозаспокоєння?
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28.07.2025 16:21 Відповісти
Ловушка для лохов,сами левоохороцы дают об'явы,а потом задерживают людей с грошиками - есть и заработок,есть и план для творожка.
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28.07.2025 13:28 Відповісти
Тікають чомусь виборці московських клоунів. Ви куди зібралися? Наголосували клоунами, а прибирати за собою хто буде?
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28.07.2025 13:53 Відповісти
 
 