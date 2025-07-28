Переправлення ухилянтів за кордон за $20 тисяч: на Вінниччині викрито схему, - ДПСУ. ФОТО
На Вінниччині прикордонники викрили організовану групу, яка за гроші нелегально переправляла чоловіків призовного віку через державний кордон.
Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
До схеми були залучені двоє мешканців Вінниччини, 30 і 52 років, які діяли як "логісти": інструктували "клієнтів" і доправляли їх до прикордоння. Затримання відбулося під час висадки трьох чоловіків із Вінницької та Київської областей. За свої послуги ділки отримали понад 20 тисяч доларів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі та телефони. Організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.
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Федір Сидоренко
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