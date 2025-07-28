Чиновник ГСЧС за более чем $1000 помогал военнообязанным мужчинам уклониться от службы в ВСУ, - ГБР. ФОТО
В Харькове задержан подполковник службы гражданской защиты, который за деньги организовывал "перевод" военнообязанных в подконтрольный ему ТЦК, чтобы те могли избежать мобилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что чиновник курировал этот бизнес, но чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей поручал контакты с клиентами и их поиск посреднику.
В январе 2025 года работники ГБР задержали посредника во время получения денег от очередного клиента. Это дело уже рассматривается в суде.
Тогда подполковник ГСЧС на время прекратил свою деятельность, но считая, что он избежал разоблачения, решил восстановить схему. Он начал требовать 1, 4 тыс. долларов США от военнообязанного, который не обновил персональные данные и попал в розыск. Чиновник пообещал "перевести" его в нужный ТЦК и снять с розыска.
Чиновник имел связи в местном территориальном центре комплектования. Он подыскивал желающих уклониться от службы и предлагал им официально перевестись на учет в "дружественный" ТЦК, якобы из-за смены места жительства.
Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполняли без присутствия "клиента".
Фигуранта задержали после передачи средств. Во время обысков у него изъяты десятки документов военнообязанных жителей Харькова.
Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.
Сейчас ГБР устанавливает других причастных лиц, в частности среди работников ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
народ проти корупції. ага. інфа 100%
Капітуляція вже на часі?