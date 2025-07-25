РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10884 посетителя онлайн
Новости Смертельные ДТП ДТП с участием нардепов
3 848 20

ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области, в котором погиб нардеп Рущишин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево - Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Предварительно установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат Украины от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.

Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в скорой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир бригады "Ярость" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области

Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.

В ДТП погиб нардеп Рущишин
В ДТП погиб нардеп Рущишин
В ДТП погиб нардеп Рущишин
В ДТП погиб нардеп Рущишин

Ранее сообщалось, что 24 июля в ДТП погиб народный депутат партии "Голос" Ярослав Рущишин.

Автор: 

ДТП (7720) ГБР (3134) Рущишин Ярослав (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Можна відразу припустити що скоріше всього перевищення швидкості. Неодноразово чув як депутати хвалилися тим, що їхали за 200км., а коли їх зупиняло даі, то вони на них кричали і обіцяли зняти з посади, за таке нахабство. Адже вони бачили номери.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:07 Ответить
+7
Ох, вже ці діди на моциках. Петя дав поганий приклад. Якщо ти старий, то май мужність це визнати і вести себе відповідно свого віку, бо вже сенсори не ті і непотрібно себе обманювати...
показать весь комментарий
25.07.2025 15:16 Ответить
+7
більшість депутатів, особливо ті у кого є гроші. вважають себе практично безсмертними. Добре, що закони фізики працюють без збоїв
показать весь комментарий
25.07.2025 15:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Причеп,не поліція,зупиняє всих .
показать весь комментарий
25.07.2025 15:03 Ответить
Можна відразу припустити що скоріше всього перевищення швидкості. Неодноразово чув як депутати хвалилися тим, що їхали за 200км., а коли їх зупиняло даі, то вони на них кричали і обіцяли зняти з посади, за таке нахабство. Адже вони бачили номери.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:07 Ответить
По перше чи є алкоголь в крові, по друге чи був причіп сільського трактора обладнаний працюючими габаритними вогнями та світловідбивачами Далі можна робити перші висновки
показать весь комментарий
25.07.2025 15:14 Ответить
По третє якби рухався зі швидкістю передбаченою ПДР , то щоб в'їхати у причіп потрібно було б іще постаратися .
показать весь комментарий
25.07.2025 16:45 Ответить
Ох, вже ці діди на моциках. Петя дав поганий приклад. Якщо ти старий, то май мужність це визнати і вести себе відповідно свого віку, бо вже сенсори не ті і непотрібно себе обманювати...
показать весь комментарий
25.07.2025 15:16 Ответить
Істина. Для пересування існують автомобілі які значно безпечніші за мототранспорт. І якщо тобі 20 років і хочеться поганяти то це одне, а коли ти поважна людина з сім'єю і обов'язками - кататися на байку в якості повсякденного транспорту - це верх дурості.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:23 Ответить
Ви обоє кантужені .По такій логіці потрібно ходити пішки за межами дороги і в касці від метеоритів
показать весь комментарий
25.07.2025 15:35 Ответить
Колись в мене знайома була на видачі споживчих кредитів на скутери та мотоциклі, так 80% потім тих кредитів були збиткові через те що власники розбились, так програму банк і прикрив.
показать весь комментарий
25.07.2025 16:17 Ответить
Девіз хвореньких на голову хрустиків: "чотири колеса возять сраку, а два - душу" треба завжди доповнювати фразою "до раю".
показать весь комментарий
25.07.2025 16:19 Ответить
Шкода вас - за те, що отак нахрапом ставите діагноз...

Таких, як Рущишин - навряд чи є 10 на всю Україну...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:33 Ответить
більшість депутатів, особливо ті у кого є гроші. вважають себе практично безсмертними. Добре, що закони фізики працюють без збоїв
показать весь комментарий
25.07.2025 15:31 Ответить
А що це за депутат, у якого немає грошей?
показать весь комментарий
25.07.2025 16:20 Ответить
Ну є такі що за місце останні віддали, а зараз повертають голосуванням
показать весь комментарий
25.07.2025 16:47 Ответить
Темні дороги Івано-франківщини-- дуже хороший стримуючий фактор, як виявилося.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:32 Ответить
Там є ділянки де траса пряма і всі розганяються але потім несподівано участки, які перегружені фури з піском та щебнем перетворили в сплошну гармошку. Там вже не одне смертельне ДТП.

Якось до війни були ловили ці фури але потім це перетворилось на банальний бізнес, відстьогнув і поїхав дальше, грузи скільки зможеш щоб колеса тільки не постріляли.
показать весь комментарий
25.07.2025 16:20 Ответить
КАРМА ?????
Маю надію з цієї відпустки вернуться не всі......
показать весь комментарий
25.07.2025 15:38 Ответить
Зараз почнеться порівняння з Чорноволом. Я і не знав, що існує на білому світиі такий нардеп.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:40 Ответить
Что там расследовать,ехал хлоп на моцике с полным баком бензика и думал что он бессмертен, потому что подкупольным хлопам все пох,но простой прицеп простого селянина поставил все на свои места.
показать весь комментарий
25.07.2025 16:00 Ответить
Тим паче що він за нього не голосував
показать весь комментарий
25.07.2025 16:49 Ответить
При усій повазі до тяжкої! праці Депутатів,особливо ВР - може під час війни та горя не гоняти на Харлеях,а знаходитися у робочих кабінетах,або службовому транспорті??
показать весь комментарий
25.07.2025 16:19 Ответить
 
 