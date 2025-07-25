ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области, в котором погиб нардеп Рущишин. ФОТОРЕПОРТАЖ
Государственное бюро расследований устанавливает все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 "Мукачево - Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Предварительно установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат Украины от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.
Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в скорой.
Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.
Ранее сообщалось, что 24 июля в ДТП погиб народный депутат партии "Голос" Ярослав Рущишин.
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Таких, як Рущишин - навряд чи є 10 на всю Україну...
Якось до війни були ловили ці фури але потім це перетворилось на банальний бізнес, відстьогнув і поїхав дальше, грузи скільки зможеш щоб колеса тільки не постріляли.
Маю надію з цієї відпустки вернуться не всі......