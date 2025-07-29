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Новости Фото Коррупция в ТЦК
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За $1 тыс. отменял "розыск": разоблачен чиновник Кропивницкого ТЦК. ФОТОрепортаж

В Кропивницком задержали начальника группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП, который за взятку снимал с розыска военнообязанных мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

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"Помочь" он успел по меньшей мере десяти мужчинам.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Чиновник ТЦК в Кропивницком за деньги помогал снять с розыска мужчин
Чиновник ТЦК в Кропивницком за деньги помогал снять с розыска мужчин
Чиновник ТЦК в Кропивницком за деньги помогал снять с розыска мужчин

Автор: 

Кропивницький (551) ГБР (3137) ТЦК (691) Кировоградская область (656) Кропивницкий район (21)


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Топ комментарии
+3
Соціальну роботу проводив.
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29.07.2025 11:45 Ответить
+2
Курва...то він ще й обзвонював?Він або ідіот або дуууже жадібний
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29.07.2025 11:43 Ответить
+1
Ухилянти!
Вашого Робін Гуда попєталі!
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29.07.2025 11:40 Ответить
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Ухилянти!
Вашого Робін Гуда попєталі!
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29.07.2025 11:40 Ответить
Курва...то він ще й обзвонював?Він або ідіот або дуууже жадібний
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29.07.2025 11:43 Ответить
Соціальну роботу проводив.
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29.07.2025 11:45 Ответить
Нормальная цена,что такого?
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29.07.2025 11:57 Ответить
Прямо навпроти отого, Кропивницького РТЦК та СП, і повісити його, щоб колеги, знали про результат його мародерства на війні!!
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29.07.2025 12:00 Ответить
Думаєте це для 60р піхотинця, який гниє в окопі????Закон для сотень хенералів, які получають пенсію і сидячи десь в генштабі будуть получати нехренову зарплату.
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29.07.2025 12:01 Ответить
Знаєте чого так дешево? Аматор!! Який не ділився з системою а думав наскирдувати тихенько. От і здали!!
Бо в Системі все має працювати по ієрархії - кожен начальник башляє наверх аж до самого верховного міндіча
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29.07.2025 12:02 Ответить
Не дешево, це ж тільки за зняття з розшуку) Поки до хати доїхав, то знов у базі, і понеслась.
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29.07.2025 12:06 Ответить
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29.07.2025 12:07 Ответить
Та ви шо? і шо тепер Зеля негайно визве своїх депутатів- "слуг", ОПЗЖ і депутатів від партії "Родіна" і скасує всі ТЦК, або підпорядкує прокурору?
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29.07.2025 12:28 Ответить
 
 