За $1 тыс. отменял "розыск": разоблачен чиновник Кропивницкого ТЦК. ФОТОрепортаж

В Кропивницком задержали начальника группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП, который за взятку снимал с розыска военнообязанных мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

Также читайте: Все подразделения ТЦК на Полтавщине перемещены в другие здания, - спикер Истомин

"Помочь" он успел по меньшей мере десяти мужчинам.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте: Чиновник ГСЧС за более $1000 помогал военнообязанным мужчинам уклониться от службы в ВСУ, - ГБР. ФОТО





