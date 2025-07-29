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За $1 тыс. отменял "розыск": разоблачен чиновник Кропивницкого ТЦК. ФОТОрепортаж
В Кропивницком задержали начальника группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП, который за взятку снимал с розыска военнообязанных мужчин.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.
"Помочь" он успел по меньшей мере десяти мужчинам.
Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Топ комментарии
+3 liwimta
показать весь комментарий29.07.2025 11:45 Ответить Ссылка
+2 Bogdan #603107
показать весь комментарий29.07.2025 11:43 Ответить Ссылка
+1 Роман Демченко
показать весь комментарий29.07.2025 11:40 Ответить Ссылка
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Вашого Робін Гуда попєталі!
Бо в Системі все має працювати по ієрархії - кожен начальник башляє наверх аж до самого верховного міндіча