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Новини Фото Корупція ТЦК
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Екскерівник столичного РТЦК допоміг колишньому очільнику "Київського метрополітену" Брагінському виїхати за кордон, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" стати непридатним до військової служби та виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України, а саме як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

"Встановлено, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон", - пояснили в Офісі генпрокурора.

корупціонер з ТЦК
корупціонер з ТЦК
корупціонер з ТЦК

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Керівник ТЦК залучив кількох спільників - голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.

Зазначається також, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП "Київський метрополітен" непридатним до військової служби.

Як наслідок підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.

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Досудове розслідування проводиться слідчими ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екскерівника Київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук. Також повідомлялося, що екскерівник Київського метрополітену виїхав з України за підробленим висновком ВЛК, - поліція проводить обшуки. Правоохоронці не називали імені фігуранта, втім, за даними джерела hromadske, йшлося про Віктора Брагінського.

Автор: 

Київ (19945) Метрополітен (1427) ТЦК та СП (743)


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Топ коментарі
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можемо лише привітати Вітьку Брагінського з такої чудовою бізнесовою оборуткої та з поверненням додому до сім'ї у Монако з довгого відрядження
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30.07.2025 11:15 Відповісти
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Скоріше він не допомога в, в заробляв
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30.07.2025 10:30 Відповісти
пожиттєве увязнення, бо це не просто хабарник - ворог серед своїх
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30.07.2025 10:37 Відповісти
Квартирка бедненькая. Ремонт из 80х
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30.07.2025 10:38 Відповісти
а всі тут, єрмак, міндіч!!!
оно, простий керівник районного тцк, самостійно організував коридор через всю країну. особисто домовився з прикордонниками.
ніхто не зміг завадити.
ні дбр, ні сбу, вже не кажу про керівництво дпсу.
тільки питання, чого мєнти у зимних куртках? мерзнуть у 35 градусну спеку?
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30.07.2025 10:38 Відповісти
Бо трудяться не покладая рук, з зими переодягнутися ніколи
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30.07.2025 10:42 Відповісти
"Чого мєнти у зимних куртках" - так вже більше року пройшло, мабуть то вони взимку навідувались до "клієнта". А прикордонники подивилися документи, оформлені офіційно, то й пропустили "непридатного" мужичка. Вони ж навчені лише фіктивність шлюбу визначати.
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30.07.2025 10:53 Відповісти
Алє-є-є, редакція !!! Це було взимку невідомо якого року. Навіщо таке друкувати ?
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30.07.2025 10:57 Відповісти
Консерва пошла в ход,типа полиция и прокуроришки работают им на фронт нельзя.
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30.07.2025 11:01 Відповісти
Екскерівник Київського метрополітену Віктор Брагінський виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії, https://kyiv.npu.gov.ua/news/politsiia-kyieva-provodyt-slidchi-dii-u-ekskerivnyka-kp-kyivskyi-metropoliten-iakyi-vyikhav-z-ukrainy-na-pidstavi-************-vysnovku-vlk повідомляє поліція.

Рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

НЕВИЛИКОВНА ХВОРОБА . ⁉️⁉️⁉️
а чому в Україні не проходять медкомісію при прийомі на роботу? Наприклад у чоловіка хворе сердце чи туберкульоз - а він працює з людьми
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30.07.2025 11:08 Відповісти
Особливо якщо людину беруть на керівну посаду. А Брагинський метрополітеном керував років 10 . І тут БАЦ- невиліковна хвороба
А коли Насиров з вʼязниці доказував що в нього онкологія і йому треба за кордон лікуватися😃😃
кожен раз на ті же граблі. Чи комусь вигодно таке ?
Може проще робити обстеження обовʼязкове медичне кожного року , як з пілотами літаків ?
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30.07.2025 11:13 Відповісти
можемо лише привітати Вітьку Брагінського з такої чудовою бізнесовою оборуткої та з поверненням додому до сім'ї у Монако з довгого відрядження
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30.07.2025 11:15 Відповісти
 
 