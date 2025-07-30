Екскерівник столичного РТЦК допоміг колишньому очільнику "Київського метрополітену" Брагінському виїхати за кордон, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" стати непридатним до військової служби та виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України, а саме як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

"Встановлено, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон", - пояснили в Офісі генпрокурора.











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Керівник ТЦК залучив кількох спільників - голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.

Зазначається також, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП "Київський метрополітен" непридатним до військової служби.

Як наслідок підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.

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Досудове розслідування проводиться слідчими ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екскерівника Київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук. Також повідомлялося, що екскерівник Київського метрополітену виїхав з України за підробленим висновком ВЛК, - поліція проводить обшуки. Правоохоронці не називали імені фігуранта, втім, за даними джерела hromadske, йшлося про Віктора Брагінського.