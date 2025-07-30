РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9615 посетителей онлайн
Новости Фото Коррупция в ТЦК
2 379 12

Экс-руководитель столичного РТЦК помог бывшему главе "Киевского метрополитена" Брагинскому выехать за границу, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" стать непригодным к военной службе и выехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 УК Украины, а именно как служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

"Установлено, что чиновник метрополитена обратился к руководителю одного из столичных РТЦК за помощью в получении документов, которые позволят быть исключенным из военной службы и иметь право выезда за границу", - пояснили в Офисе генпрокурора.

коррупционер из ТЦК
коррупционер из ТЦК
коррупционер из ТЦК

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $1 тыс. отменял "розыск": разоблачен чиновник Кропивницкого ТЦК. ФОТОрепортаж

Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения территориального центра комплектования. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника. Это позволило ему в июне 2024 года выехать за границу. К этому времени уже бывший руководитель метрополитена, которого подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", в Украину не вернулся. Его объявили в розыск.

Отмечается также, что решением Центральной военно-врачебной комиссии отменено решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" непригодным к военной службе.

Как следствие подозрения уже получили председатель и секретарь ВВК, а также работник ТЦК и СП, которые помогали ему пройти военно-врачебную комиссию.

Также читайте: Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Досудебное расследование проводится следователями ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСР в г. Киеве ДВР НП Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-руководителя Киевского метрополитена Брагинского объявили в розыск. Также сообщалось, что экс-руководитель Киевского метрополитена выехал из Украины по поддельному заключению ВВК, - полиция проводит обыски. Правоохранители не называли имени фигуранта, впрочем, по данным источника hromadske, речь шла о Викторе Брагинском.

Автор: 

Киев (25929) Метрополитен (1022) ТЦК (693)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
можемо лише привітати Вітьку Брагінського з такої чудовою бізнесовою оборуткої та з поверненням додому до сім'ї у Монако з довгого відрядження
показать весь комментарий
30.07.2025 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоріше він не допомога в, в заробляв
показать весь комментарий
30.07.2025 10:30 Ответить
пожиттєве увязнення, бо це не просто хабарник - ворог серед своїх
показать весь комментарий
30.07.2025 10:37 Ответить
Квартирка бедненькая. Ремонт из 80х
показать весь комментарий
30.07.2025 10:38 Ответить
а всі тут, єрмак, міндіч!!!
оно, простий керівник районного тцк, самостійно організував коридор через всю країну. особисто домовився з прикордонниками.
ніхто не зміг завадити.
ні дбр, ні сбу, вже не кажу про керівництво дпсу.
тільки питання, чого мєнти у зимних куртках? мерзнуть у 35 градусну спеку?
показать весь комментарий
30.07.2025 10:38 Ответить
Бо трудяться не покладая рук, з зими переодягнутися ніколи
показать весь комментарий
30.07.2025 10:42 Ответить
"Чого мєнти у зимних куртках" - так вже більше року пройшло, мабуть то вони взимку навідувались до "клієнта". А прикордонники подивилися документи, оформлені офіційно, то й пропустили "непридатного" мужичка. Вони ж навчені лише фіктивність шлюбу визначати.
показать весь комментарий
30.07.2025 10:53 Ответить
Алє-є-є, редакція !!! Це було взимку невідомо якого року. Навіщо таке друкувати ?
показать весь комментарий
30.07.2025 10:57 Ответить
Консерва пошла в ход,типа полиция и прокуроришки работают им на фронт нельзя.
показать весь комментарий
30.07.2025 11:01 Ответить
Екскерівник Київського метрополітену Віктор Брагінський виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії, https://kyiv.npu.gov.ua/news/politsiia-kyieva-provodyt-slidchi-dii-u-ekskerivnyka-kp-kyivskyi-metropoliten-iakyi-vyikhav-z-ukrainy-na-pidstavi-************-vysnovku-vlk повідомляє поліція.

Рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

НЕВИЛИКОВНА ХВОРОБА . ⁉️⁉️⁉️
а чому в Україні не проходять медкомісію при прийомі на роботу? Наприклад у чоловіка хворе сердце чи туберкульоз - а він працює з людьми
показать весь комментарий
30.07.2025 11:08 Ответить
Особливо якщо людину беруть на керівну посаду. А Брагинський метрополітеном керував років 10 . І тут БАЦ- невиліковна хвороба
А коли Насиров з вʼязниці доказував що в нього онкологія і йому треба за кордон лікуватися😃😃
кожен раз на ті же граблі. Чи комусь вигодно таке ?
Може проще робити обстеження обовʼязкове медичне кожного року , як з пілотами літаків ?
показать весь комментарий
30.07.2025 11:13 Ответить
По-перше, багато де проходять (медична книжка)
По-друге, у випадку з роботою людина може самостійно робити свій вибір, де працювати і ким, знаючи свій стан здоров'я.
показать весь комментарий
30.07.2025 11:39 Ответить
можемо лише привітати Вітьку Брагінського з такої чудовою бізнесовою оборуткої та з поверненням додому до сім'ї у Монако з довгого відрядження
показать весь комментарий
30.07.2025 11:15 Ответить
 
 