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Киев (24765) Метрополитен (1006) розыск (835)

Бывшего руководителя Киевского метрополитена Брагинского объявили в розыск

Бывшего главу КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, которого подозревают в халатности из-за подтопления станций, объявили в розыск.

Об этом говорится на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Брагинский попал в базу розыска МВД как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Экс-главу столичного метро обвиняют по статье 367 Уголовного кодекса - о служебной халатности с тяжелыми последствиями.

Датой исчезновения бывшего чиновника указано 20 июня 2024 года. По данным МВД, последний раз Брагинского видели в Киеве.

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Колишній голова метро Києва Брагінський оголошений в розшук

Расследование в отношении Брагинского

Напомним, в марте журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

После публикации расследования журналистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Впоследствии Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

Проект BIHUS. Info опубликовал второе расследование о деятельности экс-начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, в котором рассказали о том, что близкие чиновнику люди выигрывали государственные тендеры на сотни миллионов гривен.

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Топ комментарии
+5
Його треба за корупцію саджати, а справу відкрили за проколи інженерів 40-річної давності.

Я б на його місці навіть не ховався б )))
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24.12.2024 22:45
+2
Проколам інженерів всього 10 років і цей херой до них ніяким боком.
А яка ж тут халатність якщо допомагав матері любительці квартир, добре хоч мама не любить швидкість?
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24.12.2024 23:50
+2
Є в Україні хоч якийсь чиновник, що не краде? На будь-який посаді крадуть як не в себе. Спочатку нам розповідають які це потужні фахівці, а потім їх розшукують. І це одно: про їх фаховість, а потім крадіжки розповідають ті ж самі чиновники, тільки рангом повисче
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25.12.2024 02:45
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Його треба за корупцію саджати, а справу відкрили за проколи інженерів 40-річної давності.

Я б на його місці навіть не ховався б )))
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24.12.2024 22:45 Ответить
Проколам інженерів всього 10 років і цей херой до них ніяким боком.
А яка ж тут халатність якщо допомагав матері любительці квартир, добре хоч мама не любить швидкість?
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24.12.2024 23:50 Ответить
Мужчіна, метро, яке затопило, проектували не при цьому покидьку. Невже це непонятно ?

Мужчіна, наберіться нейронів ганглій і врешті решт прочитайте статтю. Тоді ви взнаєте про САДЄРЖАНІЄ підозри.
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25.12.2024 01:25 Ответить
У мене з нейронами все добре.
Наберіться нейронів ганглій і врешті решт прочитайте уважно мій допис.
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25.12.2024 12:31 Ответить
Станція Лебідська. Відкриття 1984 рік ( 40 років). Проектувалась років на 10-20 раніше з врахуванням підземних вод.
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25.12.2024 01:31 Ответить
І до чого тут станція Либідська, якщо затопило тунель між Либідською і Деміївською?
А станція Деміївська відкрита 15 грудня 2010 року. І проектували її і тунелі теж з урахуванням підземних вод. І який результат?
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25.12.2024 12:22 Ответить
Треба кошти сімейки трошки заморозити. Нехай доведуть, що все нажито ніпасільним трудом.
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24.12.2024 22:52 Ответить
до коштів, якшо ти читав статтю, претензій нема.
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24.12.2024 22:58 Ответить
не може бути.....
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24.12.2024 23:07 Ответить
А говорил я ему. Купите Ротбанд, нех АБСкой мазать.
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24.12.2024 23:20 Ответить
Он ващє дебіл, якшо не додумався до кожного колеса кожного вагону дінамку прикрутить і біткоїни майнить
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25.12.2024 01:32 Ответить
У Кличка по маєткам шукайте. Глібовка, Переяслів...
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25.12.2024 00:02 Ответить
з ПереяслІва і почнем шукать )))

Опа-ча!

тебе найшли.
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25.12.2024 01:34 Ответить
Смішно! Спочатку дали сібатися! Потім шукаємо! Це гнида хітрожопа! Він давно виїхав
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25.12.2024 00:51 Ответить
Є в Україні хоч якийсь чиновник, що не краде? На будь-який посаді крадуть як не в себе. Спочатку нам розповідають які це потужні фахівці, а потім їх розшукують. І це одно: про їх фаховість, а потім крадіжки розповідають ті ж самі чиновники, тільки рангом повисче
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25.12.2024 02:45 Ответить
немає, вони ідуть туди красти, так і кажуть - а це наш бізнес.
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25.12.2024 07:47 Ответить
І що, наші прикордонники не шукають його на кордоні з дронами, тепловізорами і собаками? Ето другоє, звісно.
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25.12.2024 06:26 Ответить
 
 