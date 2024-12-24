Бывшего руководителя Киевского метрополитена Брагинского объявили в розыск

Бывшего главу КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, которого подозревают в халатности из-за подтопления станций, объявили в розыск.

Об этом говорится на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Брагинский попал в базу розыска МВД как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Экс-главу столичного метро обвиняют по статье 367 Уголовного кодекса - о служебной халатности с тяжелыми последствиями.

Датой исчезновения бывшего чиновника указано 20 июня 2024 года. По данным МВД, последний раз Брагинского видели в Киеве.

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Расследование в отношении Брагинского

Напомним, в марте журналисты BIHUS.Info разобрали декларации директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, проанализировали имущество его родных, которое у них появилось после назначения Брагинского и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю, бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

После публикации расследования журналистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Впоследствии Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

Проект BIHUS. Info опубликовал второе расследование о деятельности экс-начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, в котором рассказали о том, что близкие чиновнику люди выигрывали государственные тендеры на сотни миллионов гривен.

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