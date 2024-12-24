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воздух (171) качество (68) Киев (24765)

Временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Киеве, - КГГА

стан повітря в Києві

Вечером вторника, 24 декабря, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности - средний.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.

Отмечается, что уровень загрязненности - средний, что не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.

"В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум", - заявили в КГГА.

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Запах сірки. Чорти в ОПі навоняли - Різдво наступило!
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24.12.2024 18:00 Ответить
Ветер есть - плохо, топопля валит. Ветра нет - ещё хуже.
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24.12.2024 18:01 Ответить
тополя
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24.12.2024 18:02 Ответить
Угу. Файному танцюристу, й дзвіночки мішають.
Пане не ображайте вітер. Сарказм.
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24.12.2024 18:39 Ответить
Хтось таки зіпсував повітря.
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24.12.2024 21:15 Ответить
 
 