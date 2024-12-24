Временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Киеве, - КГГА
Вечером вторника, 24 декабря, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности - средний.
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.
Отмечается, что уровень загрязненности - средний, что не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.
"В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум", - заявили в КГГА.
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