В двух районах Киева ухудшилось состояние воздуха
Утром 25 ноября 2024 года в двух районах Киева - Дарницком и Днепровском, фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности)
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 48 (низкий уровень)
- ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности)
- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).
- Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень).
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).
Справка
*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:
- Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- Отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- Пить много воды.
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де поліція яка закриває очі у т.ч. на контролюючих, де Кличко?