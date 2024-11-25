В двух районах Киева ухудшилось состояние воздуха

Утром 25 ноября 2024 года в двух районах Киева - Дарницком и Днепровском, фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 48 (низкий уровень)

ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).

Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

Справка

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют: