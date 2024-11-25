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В двух районах Киева ухудшилось состояние воздуха

У Києві знову забруднене повітря

Утром 25 ноября 2024 года в двух районах Киева - Дарницком и Днепровском, фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности)
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 48 (низкий уровень)
  • ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности)
  • проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).
  • Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).
  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень).
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

Справка

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:

  • Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
  • Отказаться от физической активности на открытом воздухе;
  • Пить много воды.

Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) Киев (25495)


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Хто псує повітря, що це за підприємства, де контролюючі, які закривають на це очі,
де поліція яка закриває очі у т.ч. на контролюючих, де Кличко?
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25.11.2024 09:11 Ответить
А де презЕдент, до речі?
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25.11.2024 09:15 Ответить
в омані банківськи рахунки перевіряе....
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25.11.2024 09:20 Ответить
Дайте вгадаю, на Банковій, і Грушевського....
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25.11.2024 09:28 Ответить
А мартишкі так наб*дєлі, что аж окна запотєлі.
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25.11.2024 10:37 Ответить
 
 