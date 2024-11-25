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Новини
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У двох районах Києва погіршився стан повітря

У Києві знову забруднене повітря

Зранку 25 листопада 2024 року у двох районах Києва - Дарницькому і Дніпровському, фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості)
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 48 (низький рівень)
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 ( низький рівень забрудненості).
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

Довідка

*Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

  • Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • Пити багато води.

Автор: 

повітря (165) забруднення (245) Київ (19457)


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Хто псує повітря, що це за підприємства, де контролюючі, які закривають на це очі,
де поліція яка закриває очі у т.ч. на контролюючих, де Кличко?
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25.11.2024 09:11 Відповісти
А де презЕдент, до речі?
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25.11.2024 09:15 Відповісти
в омані банківськи рахунки перевіряе....
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25.11.2024 09:20 Відповісти
Дайте вгадаю, на Банковій, і Грушевського....
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25.11.2024 09:28 Відповісти
А мартишкі так наб*дєлі, что аж окна запотєлі.
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25.11.2024 10:37 Відповісти
 
 