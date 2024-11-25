У двох районах Києва погіршився стан повітря
Зранку 25 листопада 2024 року у двох районах Києва - Дарницькому і Дніпровському, фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 48 (низький рівень)
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 ( низький рівень забрудненості).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).
Довідка
*Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
За умови високого рівня забрудненості медики радять:
- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити багато води.
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де поліція яка закриває очі у т.ч. на контролюючих, де Кличко?