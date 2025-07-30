Экс-руководитель столичного РТЦК помог бывшему главе "Киевского метрополитена" Брагинскому выехать за границу, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" стать непригодным к военной службе и выехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 УК Украины, а именно как служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

"Установлено, что чиновник метрополитена обратился к руководителю одного из столичных РТЦК за помощью в получении документов, которые позволят быть исключенным из военной службы и иметь право выезда за границу", - пояснили в Офисе генпрокурора.











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Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения территориального центра комплектования. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника. Это позволило ему в июне 2024 года выехать за границу. К этому времени уже бывший руководитель метрополитена, которого подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", в Украину не вернулся. Его объявили в розыск.

Отмечается также, что решением Центральной военно-врачебной комиссии отменено решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" непригодным к военной службе.

Как следствие подозрения уже получили председатель и секретарь ВВК, а также работник ТЦК и СП, которые помогали ему пройти военно-врачебную комиссию.

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Досудебное расследование проводится следователями ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСР в г. Киеве ДВР НП Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-руководителя Киевского метрополитена Брагинского объявили в розыск. Также сообщалось, что экс-руководитель Киевского метрополитена выехал из Украины по поддельному заключению ВВК, - полиция проводит обыски. Правоохранители не называли имени фигуранта, впрочем, по данным источника hromadske, речь шла о Викторе Брагинском.