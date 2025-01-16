УКР
Екскерівник Київського метрополітену виїхав з України за підробленим висновком ВЛК, - поліція проводить обшуки

Поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника КП "Київський метрополітен", який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Більш детальна інформація згодом.

Поліція проводить обшуки у службових приміщеннях Київського метрополітену

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині працівники ТЦК та ВЛК виключали з обліку ухилянтів та допомагали їм виїхати за кордон, - поліція. ФОТО

Хоча правоохоронці й не називають імені фігуранта, за даними джерела hromadske, йдеться про Віктора Брагінського.

Що передувало?

Раніше журналісти з'ясували, що "Київський метрополітен" під керівництвом Брагінського роздав підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Водночас колишня дружина Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.

У грудні 2024 року Брагінського оголосили в розшук. А ще 12 листопада йому повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків через підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Брагінський Віктор (11) Метрополітен (1430) військово-лікарська комісія (226)
Ой, а хто ж це підробив висновок ВЛК? І навіть зазвичай надзвичайно пильні прикордонники не помітили! Що ж це коїться?
Я щось не зрозумів, він підробив висновок ВЛК, але обшуки проводять не в лікарні і не в приміщенні ТЦК, а в офісі метрополітену???
ага ..виїхав просто по підробленій справці...прямо Чудо Господнє
