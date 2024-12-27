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На Харківщині працівники ТЦК та ВЛК виключали з обліку ухилянтів та допомагали їм виїхати за кордон, - поліція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці викрили співробітників ТЦК та військово-лікарських комісій (ВЛК), які за гроші знімали військовозобов'язаних чоловіків з військового обліку. Поліція провела 39 обшуків.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовці зловживали владою, діяли разом упродовж тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. 

Так, службовці вносили неправдиві дані в документи й внаслідок цього військовозобов'язаних визнавали непридатними або обмежено придатними до військової служби.

На Харківщині викрили працівників ТЦК та ВЛК, які заробляли на ухилянтах

Ця група посадовців також допомагала чоловікам незаконно виїжджати за кордон, розповів посадовець поліції.

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За даними поліції, посадовці ТЦК та ВЛК також організували махінації із заробітною платою: її отримували люди, які не проходили службу.

Болвінов розповів, що за гроші чиновники "розв'язували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би бути на передовій.

Правоохоронці викрили схеми й провели обшуки у всіх причетних до неї, було вилучено гроші, майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно наклали арешт.

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Болвінов також зазначив, що правоохоронці продовжують вивчати всю знайдену документацію й допитувати фігурантів.

"Під особливою увагою — статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні", - додали у поліції.

Автор: 

обшук (1971) ухилянти (905) військово-лікарська комісія (209) ТЦК та СП (571) Харківська область (806)


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Топ коментарі
+10
ІПСО?
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27.12.2024 16:31
+6
ИПСО, по моему этих честных людей оклеветали. Еще бы написали что таки существуют одиночные случаи принудительной мобилизации. Пора вводить статью за дискредитацию ТЦК и СП
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27.12.2024 16:31
+4
Ну давно такого не було! І от знову!
Не вірю - ІПСО, чистої води іпсо
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27.12.2024 16:34
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ІПСО?
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27.12.2024 16:31 Відповісти
Звісно іпсо. Одразу ж видно, що відео зняте на тимчасових окупованих територіях.
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27.12.2024 16:33 Відповісти
Віддайте всю роботу ТЦК та СП приватним компаніям і не буде корупції! Там де держава не може навести порядок, потрібно залучати приватний бізнес!
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27.12.2024 20:37 Відповісти
ИПСО, по моему этих честных людей оклеветали. Еще бы написали что таки существуют одиночные случаи принудительной мобилизации. Пора вводить статью за дискредитацию ТЦК и СП
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27.12.2024 16:31 Відповісти
Не підказуйте ...
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27.12.2024 17:13 Відповісти
Угу...И надо удалить из статьи слова "за деньги",ибо это были ТЦК-шники-альтруисты.
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27.12.2024 17:39 Відповісти
бусіковали,.. та за кордон ...
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27.12.2024 16:33 Відповісти
Ну давно такого не було! І от знову!
Не вірю - ІПСО, чистої води іпсо
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27.12.2024 16:34 Відповісти
На передок сволоту. А якщо охвіцер - понизити звання до солдата.
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27.12.2024 16:35 Відповісти
Ото ти наївний)))
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27.12.2024 16:51 Відповісти
краще на майстер сержанта - старший прапорщик...
Буде і там красти в "каптєрці"....
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27.12.2024 16:52 Відповісти
працівники ТЦК та ВЛК виключали з обліку ухилянтів та допомагали їм виїхати за кордон

Ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца…
(М. А. Булгаков, "МиМ")

Ги-ги...
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27.12.2024 16:41 Відповісти
і авжеж СБУ про це нічого не знала
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27.12.2024 16:49 Відповісти
В Україні треба ввести смертну кару в період війни.Інакше нічого не допоможе.
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27.12.2024 16:59 Відповісти
А хто буде смертні вироки виконувати ?
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27.12.2024 17:14 Відповісти
А кто их выносить будет? Такие же кристально чистые судьи? Т.е украсть у украинского народа млрд грн и избежать наказания - это нормально, а за снятие с учёта - смертная казнь? Почитайте на досуге, принципы законотворчества (адекватного само собой).
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27.12.2024 17:49 Відповісти
Вгадай, скільки буде коштувати рішення по фізичному усуненню умовного конкурента через рішення чесного судді?
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27.12.2024 19:46 Відповісти
Та ставте вже касові апарати у ТЦК та бусиках, хоч буде щось державі...
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27.12.2024 19:45 Відповісти
 
 