На Харківщині працівники ТЦК та ВЛК виключали з обліку ухилянтів та допомагали їм виїхати за кордон, - поліція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці викрили співробітників ТЦК та військово-лікарських комісій (ВЛК), які за гроші знімали військовозобов'язаних чоловіків з військового обліку. Поліція провела 39 обшуків.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовці зловживали владою, діяли разом упродовж тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав.

Так, службовці вносили неправдиві дані в документи й внаслідок цього військовозобов'язаних визнавали непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Ця група посадовців також допомагала чоловікам незаконно виїжджати за кордон, розповів посадовець поліції.

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За даними поліції, посадовці ТЦК та ВЛК також організували махінації із заробітною платою: її отримували люди, які не проходили службу.

Болвінов розповів, що за гроші чиновники "розв'язували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би бути на передовій.

Правоохоронці викрили схеми й провели обшуки у всіх причетних до неї, було вилучено гроші, майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно наклали арешт.

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Болвінов також зазначив, що правоохоронці продовжують вивчати всю знайдену документацію й допитувати фігурантів.

"Під особливою увагою — статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні", - додали у поліції.