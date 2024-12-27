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Новини
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Вносив через "Оберіг" неправдиві дані про непридатність військовозобов’язаних: Співробітника ТЦК в Одесі судитимуть, - ДБР

Судитимуть співробітника ТЦК в Одесі, який організував заробіток на охочих уникнути мобілізації

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протиправна схема діяла з березня 2023 року.

"Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, ділок встиг зробити "непридатними" не менше семи ухилянтів.

Нині співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою.

Він обвинувачується у несанкціонованій зміні, знищенні або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 362 КК України).

Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом, виборюючи перемогу у лавах ЗСУ, додали у ДБР.

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Автор: 

Одеса (5458) Одеська область (3215) суд (11679) ДБР (3492) ухилянти (905) ТЦК та СП (571) Одеський район (150)


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Топ коментарі
+5
Там, майже кожний ТЦКшник як не корупціонер то злочинець.
Всіх їх на фронт,разом з мєнтами.
Меньше злочинців в тилу буде.
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27.12.2024 12:28
+4
"не менше семи ухилянтів"
А скількох ощасливив Борисов?
А решта співробітник "одного з відділів ТЦК" - святі люди?
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27.12.2024 12:49
+4
За 20т грн. такса щоб вийти с буса, 40т із влк. Ось так у Дніпрі потужно працюють тцк.
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27.12.2024 12:52
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Рветься в ЗСУ - прокинулось сумління?
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27.12.2024 12:28 Відповісти
А от дивно, що хакери ще не пропонують свої послуги по цій темі...
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27.12.2024 12:28 Відповісти
хакер не хоче потім попасти в ТЦК та СП - "хліб не хоче відбирати"!
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27.12.2024 12:37 Відповісти
Там, майже кожний ТЦКшник як не корупціонер то злочинець.
Всіх їх на фронт,разом з мєнтами.
Меньше злочинців в тилу буде.
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27.12.2024 12:28 Відповісти
За 20т грн. такса щоб вийти с буса, 40т із влк. Ось так у Дніпрі потужно працюють тцк.
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27.12.2024 12:52 Відповісти
Потужно....
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27.12.2024 12:53 Відповісти
Такса 1 тисяча доларів США, щоб спокійно вийти з приміщення ТЦК, якщо прийшов наприклад за будь якою справкою в ТЦК.
Франківськ.
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27.12.2024 12:57 Відповісти
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27.12.2024 12:29 Відповісти
Прихований патріот.
Піду в ЗСУ замість тюрми.
Місяць, два підготовки.
В січні Трамп прийде, то може "все порішає".
А під той шумок і від мене від..буться.
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27.12.2024 12:36 Відповісти
Не підеш, пи**абол
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27.12.2024 13:01 Відповісти
демпігував от і взяли. Як кажуть, ти што, *** самий умний на***
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27.12.2024 12:42 Відповісти
"не менше семи ухилянтів"
А скількох ощасливив Борисов?
А решта співробітник "одного з відділів ТЦК" - святі люди?
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27.12.2024 12:49 Відповісти
Звісно, що ніхто нічого "не бачив і не знав". Бо кому хочеться опинитися в піхоті "на Покровському напрямку".
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27.12.2024 13:06 Відповісти
Але зверніть увагу на один маленький і важливий нюанс:
спіймали на хабарях - співробітник тцк, а як конфлікт з так званими "ухилянтами" - військовослужбовець ЗСУ.
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27.12.2024 13:06 Відповісти
Тобто чесний начальник нічого не знав про це і їв лише сухпайки замість чорної ікри. Так, так, віримо. Ми ж - худоба, ми ж не маємо права думати. І взагалі не маєл права житт, якщо воно вирішило, що маємо померти замість нього.
Спочатку воно в мирний час утримується за твій кошт, а коли треба воювати, воно тобі розповідає, що тепер за нього маєш померти саме ти
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27.12.2024 13:58 Відповісти
ТЦК розділилось на дві частини. Тих кого перевели туди після поранень під час війни, та тих кліщів, які вчепившись до годівниці, готові порушувати закон та правопорядок.
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27.12.2024 14:15 Відповісти
Пам'ятаєш випадок в Одесі як тцкисти бились з медиками? Так от, один з тих "поранених вуєнів" який бився з медиками, був помічений в тому, що показував який він герой, як воював у Бахмуті, через кілька днів його зловили на гарячому - отримував хабар. Немає там ніяких двух частин.
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27.12.2024 15:51 Відповісти
 
 