Вносив через "Оберіг" неправдиві дані про непридатність військовозобов’язаних: Співробітника ТЦК в Одесі судитимуть, - ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протиправна схема діяла з березня 2023 року.
"Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ділок встиг зробити "непридатними" не менше семи ухилянтів.
Нині співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою.
Він обвинувачується у несанкціонованій зміні, знищенні або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 362 КК України).
Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом, виборюючи перемогу у лавах ЗСУ, додали у ДБР.
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Всіх їх на фронт,разом з мєнтами.
Меньше злочинців в тилу буде.
Франківськ.
Піду в ЗСУ замість тюрми.
Місяць, два підготовки.
В січні Трамп прийде, то може "все порішає".
А під той шумок і від мене від..буться.
А скількох ощасливив Борисов?
А решта співробітник "одного з відділів ТЦК" - святі люди?
спіймали на хабарях - співробітник тцк, а як конфлікт з так званими "ухилянтами" - військовослужбовець ЗСУ.
Спочатку воно в мирний час утримується за твій кошт, а коли треба воювати, воно тобі розповідає, що тепер за нього маєш померти саме ти