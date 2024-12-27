Підірвали вибухівку біля ТЦК у Бердичеві: СБУ затримала двох російських агентів. ФОТОрепортаж
На Житомирщині затримано двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві 24 грудня 2024 року.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом 2-х годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з рф, викрили через декілька годин після підривника", - йдеться в повідомленні.
Затримано 41-річного переселенця з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на "дозу".
Жінка власноруч зробила вибухівку, поклала її у харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії. Готову вибухівку фігурантка передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.
Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Відійшовши на "безпечну" відстань від СВП, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.
"Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили в СБУ.
Чоловіка затримали під час того, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував "залягти на дно". Спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Тут в іншому справа - нарік він або в нірвані, або його ламає - гадаєш, в таких умовах можна єфективно щось спланувати та зробити?
Інше питання, нафіга це ФСБ, коли ТЦК і саме справляється.
Він - переселенець, вона - шукала гроші на дозу...
Яке майно?
Мстились за всіх гноблених на планеті Земля?!
Шо би шо?(с)
потрібно фізично знищувати при спробі втечі ,
так як це кончені істоти і толку від них не буде 🤬
То управління поліціянтів підірвали, то ТЦК СП. Про таке вже якось писали тут.
А чому профілактичних заходів ніхто ніяких не проводить?! Чому затримань не було? Чому про-російських агітаторів, що по базарах та в транспорті ходять та язиками проти президента всіляку гидоту мелють не затримують?! Там наче якийсь С. Сухомлін мер. То чого дивуватись. Він палкий прихильник і любитель Білорусії, Лукашенка (є в інтернеті фото зустрічі в Житомирі його й Лукашенка в 2020 році), про російські громадські ветеранські організації й до цього часу в області діють. Про це вже писали і не одноразово. Демонстрації до 1 та 9 травня проходили. Все є в інтернеті. Навіть якийсь совковський союз офіцерів срср є! То куди те СБУ місцеве дивиться???!!!
Жах!! І область прикордонна.
А Житомир в моїх очах щось раптом якось зріс, якщо там такі люди на базарах.
Взяти толуол, і у три стадії, на кухні, зварити з нього тротил?! Чи з уротропіну - гексоген?! А нітруючу суміш купуємо на базарі, так?! Нема слів....