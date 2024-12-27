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Новини Вибухи в ТЦК
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Підірвали вибухівку біля ТЦК у Бердичеві: СБУ затримала двох російських агентів. ФОТОрепортаж

На Житомирщині затримано двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві 24 грудня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом 2-х годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з рф, викрили через декілька годин після підривника", - йдеться в повідомленні.

Затримано 41-річного переселенця з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на "дозу".

Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ
Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готували теракти по всій Україні: СБУ затримала агентурну групу ФСБ в Одесі. ФОТОрепортаж

Жінка власноруч зробила вибухівку, поклала її у харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії. Готову вибухівку фігурантка передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.

Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Відійшовши на "безпечну" відстань від СВП, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ
Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ
Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ

"Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили в СБУ.

Також читайте: Затримано ворожого агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Чоловіка затримали під час того, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував "залягти на дно". Спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.

Теракт біля ТЦК у Бердичеві. СБУ затримала двох агентів РФ

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: Теракт у Дніпрі: Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 12 лютого

Автор: 

Бердичів (31) СБУ (12821) теракт (1016) ТЦК та СП (571) Житомирська область (1261) Бердичівський район (2)


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Топ коментарі
+19
Щось дуже складно для нариків...
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27.12.2024 11:12
+12
"Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна" 😂
Він - переселенець, вона - шукала гроші на дозу...
Яке майно?
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27.12.2024 11:28
+6
Да типа ты не знаешь как сбу работает. Так же как и с офисами. Сделали историю фоточек наделали и готово. Пипл схавает)
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27.12.2024 15:12
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Щось дуже складно для нариків...
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27.12.2024 11:12 Відповісти
наріки є і з вищою освітою і колишні військові, різні наріки бувають!
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27.12.2024 12:39 Відповісти
До чого тут освіта? Написано ж, "за інструкцією від куратора".
Тут в іншому справа - нарік він або в нірвані, або його ламає - гадаєш, в таких умовах можна єфективно щось спланувати та зробити?
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27.12.2024 13:55 Відповісти
"нарік він або в нірвані, або його ламає" - дуже примітивне у васуявлення про наркоманів... що значить "ламає" і від яких наркотив взагалі "ламає"? не пишіть дурниць, наприклад під дією амфітамінів, мозок дуже активний і його продуктивність зростає! стосовно освіти, мав на увазі інтелектом не обділені, знав не одного такого, і з електронікою дружать (там тільки дай упоротися і паяльну станцію в руки)...
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27.12.2024 14:42 Відповісти
Все правильно людина пише. Ми ж зараз не про богему говоримо. Переселенець та безробітні навряд чи кокс нюхають. Та і не думаю, що героїн колять. Явно це якась хімка. А там саме так і є - або в пошуках дози або у нірвані.

Інше питання, нафіга це ФСБ, коли ТЦК і саме справляється.
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27.12.2024 21:19 Відповісти
до чого тут кокс? того ж амфітаміну на кожному кроці... і відкрию секрет, будь-які психотропи це "хімка"
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28.12.2024 13:51 Відповісти
Вони все рівно в тюрмі колотися будуть. І нічого не зробиш із цією падаллю..
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27.12.2024 11:16 Відповісти
Треба їм золотий укол. Буде дешевше для бюджету.
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27.12.2024 11:41 Відповісти
Цю паскуду треба просто знищувати або на розмінування і іншим наука буде,кожен день їх затримують а їх не меншає ,щось тут не так значить відчувають свою безкарність.
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27.12.2024 11:17 Відповісти
Так цих нариків відпускають, якщо ніякого криміналу немає. Кому вони потрібні? Лікувати дорого та безперспективно, а тримати в тимчасовому ізоляторі кому це потрібно? Водити в туалет та дивитись як ці покидьки корчаться від ломки? Грошей у них немає за це все платити.
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27.12.2024 11:23 Відповісти
лутшіє люді горада.
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27.12.2024 11:23 Відповісти
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27.12.2024 11:52 Відповісти
"Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна" 😂
Він - переселенець, вона - шукала гроші на дозу...
Яке майно?
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27.12.2024 11:28 Відповісти
Телефон , гроші і квартира - це і є майно 🙂
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27.12.2024 14:12 Відповісти
Ага, то рецидивіст-переселенець з Маріуполя та місцева наркоманка це ******* РобінГуди?!
Мстились за всіх гноблених на планеті Земля?!
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27.12.2024 11:54 Відповісти
Це звичайний нікчемний цапобот, не звертайте уваги. Цікаво лише, чому переселенці, які все життя кликали росію, переселяються не в сосію а ближче до загніваюшєго запада?
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27.12.2024 14:00 Відповісти
Схоже питання задають собі, як не дивно, британці, дивлячись на засилля мігрантів та іх протести в Лондоні: чому араби, що звинувачують в своїх негараздах західні країни, їдуть саме в ці країни?..
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27.12.2024 14:40 Відповісти
Що, отак просто кинули коробку біля тцк, та одразу ж підірвали, коли нікого поруч не було?
Шо би шо?(с)
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27.12.2024 14:00 Відповісти
Да типа ты не знаешь как сбу работает. Так же как и с офисами. Сделали историю фоточек наделали и готово. Пипл схавает)
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27.12.2024 15:12 Відповісти
Мразоту , яка виконує злочини на замовлення кацапів ,
потрібно фізично знищувати при спробі втечі ,
так як це кончені істоти і толку від них не буде 🤬
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27.12.2024 14:08 Відповісти
Як це зробити, коли вони шоблою по 15 рил вештаються, ще й під захистом поліції?
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27.12.2024 16:16 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛ!
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27.12.2024 14:12 Відповісти
Знову у зведеннях про такі страхіття фігурує Житомирщина.
То управління поліціянтів підірвали, то ТЦК СП. Про таке вже якось писали тут.
А чому профілактичних заходів ніхто ніяких не проводить?! Чому затримань не було? Чому про-російських агітаторів, що по базарах та в транспорті ходять та язиками проти президента всіляку гидоту мелють не затримують?! Там наче якийсь С. Сухомлін мер. То чого дивуватись. Він палкий прихильник і любитель Білорусії, Лукашенка (є в інтернеті фото зустрічі в Житомирі його й Лукашенка в 2020 році), про російські громадські ветеранські організації й до цього часу в області діють. Про це вже писали і не одноразово. Демонстрації до 1 та 9 травня проходили. Все є в інтернеті. Навіть якийсь совковський союз офіцерів срср є! То куди те СБУ місцеве дивиться???!!!
Жах!! І область прикордонна.
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27.12.2024 14:30 Відповісти
Ви після 2020р про Житомир нічого не читали? Сухомлін вже 3 місяці як не мер. До того ж, теракт в Бердичеві, до чого тут мер Житомира?
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27.12.2024 15:11 Відповісти
Бо в неї і щеневтік досі президент, які питання?
А Житомир в моїх очах щось раптом якось зріс, якщо там такі люди на базарах.
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27.12.2024 16:18 Відповісти
Житомир-обласний центр. Бердичів віднесений до Житомирської області. А мер Житомира має вплив і на райони області. при чому писали, що він був дуже впливовий та багатий.
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27.12.2024 19:46 Відповісти
То як ти за нього голосила, воно ж совкове по пояс, і в галстуку піонерському фотографувалося?
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27.12.2024 16:23 Відповісти
По фото видно, що не здетонувала саморобка у дурепи. Цікаво, що саме вони там роблять за інструкцією. Кісу варять?
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27.12.2024 16:12 Відповісти
То начебто "пристрій для відеофіксації" - коробка с телефоном і діркою.
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27.12.2024 16:20 Відповісти
Ліва рука організовує "теракти", права потім - "закручує гайки".
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27.12.2024 16:58 Відповісти
Так надо писать. При попытке к бегству убиты агенты ФСБ.
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27.12.2024 18:36 Відповісти
Власноруч зробила вибухівку...?! Це певно, на ідіотів розраховано?
Взяти толуол, і у три стадії, на кухні, зварити з нього тротил?! Чи з уротропіну - гексоген?! А нітруючу суміш купуємо на базарі, так?! Нема слів....
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28.12.2024 02:08 Відповісти
Це звиздець.....в час, безпілотників, нам втирають якусь діч.....сбу, ви лохи....
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28.12.2024 04:27 Відповісти
 
 