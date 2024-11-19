Готували теракти по всій Україні: СБУ затримала агентурну групу ФСБ в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано агентурну групу ФСБ РФ, які планували вчиняти вибухи та підпали у різних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, група готувала підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

"Фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого зловмисників затримали по гарячих слідах. Так, в середині листопада цього року 17-річний учасник ворожого осередку прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України.

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Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування", - йдеться в повідомленні.

Після підриву СБУ задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу.

Чоловік переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів

Підривача затримали "на гарячому", коли той придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

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"У ході спецоперації було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах – Одесі та Миколаєві. Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено "замикалися" на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких "заробітків". Агенти розробляли та "погоджували" з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої", - додали в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Наразі двоє фігурантів перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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