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Готували теракти по всій Україні: СБУ затримала агентурну групу ФСБ в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано агентурну групу ФСБ РФ, які планували вчиняти вибухи та підпали у різних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, група готувала підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

"Фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого зловмисників затримали по гарячих слідах. Так, в середині листопада цього року 17-річний учасник ворожого осередку прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України.

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Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування", - йдеться в повідомленні.

Після підриву СБУ задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу.

Чоловік переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів

Підривача затримали "на гарячому", коли той придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів ГРУ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У ході спецоперації було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах – Одесі та Миколаєві. Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено "замикалися" на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких "заробітків". Агенти розробляли та "погоджували" з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої", - додали в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Наразі двоє фігурантів перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ
Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ
Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ

Автор: 

Одеса (5461) теракт (1016)


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Топ коментарі
+16
Це наш генофонд? З цих мерзот нічого путнього не виросте і потомство можуть дати собі подібне. Цікаво, батьки напевне такі ж
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19.11.2024 11:54
+13
Чого їх обличчя сховали ? Можливо хтось їх бачив на місці вже колишніх злочинів. Свідки ніколи не були зайві !
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19.11.2024 11:43
+9
Кожен день рашиська орда запускає по Одесі шахеди і ракети ,цю мерзоту треба лише знищувати ніяких поблажок ,а тим часом нехай "діди"воюють ,а молоде бидло буде ворогу допомагати.
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19.11.2024 11:55
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лопати цім ****** і на передову,окопи рити,а то будуть на зонах чіліца кваліфікацію повишать.
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19.11.2024 11:43 Відповісти
Чого їх обличчя сховали ? Можливо хтось їх бачив на місці вже колишніх злочинів. Свідки ніколи не були зайві !
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19.11.2024 11:43 Відповісти
це дуже вірно, може ще десь накапостили а так мордяки закрили,можна допустити що постановка
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19.11.2024 15:32 Відповісти
пі@дюки лаптєголові
Службі Божій подяка
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19.11.2024 11:43 Відповісти
Ше ж пацани - шо ім не хватало? - розуму
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19.11.2024 11:44 Відповісти
10 років?! Мабуть вони родичи малюка ?!!
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19.11.2024 11:44 Відповісти
не в турму їх ні. в ерефію депортувати
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19.11.2024 11:47 Відповісти
схожі на циганів чи молдованів. хоча яка різниця.
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19.11.2024 11:48 Відповісти
Тоб то рашисти гатять по своїй резедентурі в Одесі. Ракетами. Цікаво.
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19.11.2024 11:50 Відповісти
Це наш генофонд? З цих мерзот нічого путнього не виросте і потомство можуть дати собі подібне. Цікаво, батьки напевне такі ж
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19.11.2024 11:54 Відповісти
Кожен день рашиська орда запускає по Одесі шахеди і ракети ,цю мерзоту треба лише знищувати ніяких поблажок ,а тим часом нехай "діди"воюють ,а молоде бидло буде ворогу допомагати.
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19.11.2024 11:55 Відповісти
І що, ''ані жє дєті''? Диверсії влаштовувати можуть, а в ЗСУ ні-ні.
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19.11.2024 11:59 Відповісти
Може треба вже знищувати диверсантів,як це робилося завжди і всюди? Яка причина поблажливого ставлення до них з боку влади? ДЛЯ ЧОГО їх бережуть?
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19.11.2024 13:20 Відповісти
Знову сцикунва і ніщеброди
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19.11.2024 13:31 Відповісти
Шо да, то да... Цэ факт.
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20.11.2024 19:19 Відповісти
Підори!
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19.11.2024 13:34 Відповісти
 
 