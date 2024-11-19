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Готовили теракты по всей Украине: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе задержана агентурная группа ФСБ РФ, планировавшая совершать взрывы и поджоги в разных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, группа готовила подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на юге Украины.

"Фигурантам удалось осуществить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по горячим следам. Так, в середине ноября этого года 17-летний участник вражеской группы прибыл в Киев, где заложил взрывчатку вблизи здания одного из государственных органов Украины.

Смотрите также: Подорвали авто с воином ВСУ: СБУ разоблачила в Харькове агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

Взрывное устройство было начинено гвоздями и шурупами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления", - говорится в сообщении.

После подрыва СБУ задокументировала действия злоумышленника, чтобы установить его сообщников и разоблачить всю сеть.

Мужчина скрывался в арендованных квартирах столицы, а затем поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов

Подрывника задержали "на горячем", когда тот приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки.

Смотрите также: Готовили теракт: СБУ задержала двух агентов ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

"В ходе спецоперации были задержаны его сообщники - два одессита в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в портовых городах - Одессе и Николаеве. Как установило расследование, все трое фигурантов удаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Телеграм-каналах по поиску легких "заработков". Агенты разрабатывали и "согласовывали" с ним планы терактов, а также по его инструкции изготавливали легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства", - добавили в СБУ.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Сейчас двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника вражеской группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во львовских школах усилят меры безопасности через сообщения о возможных терактах

Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ
Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ
Готували теракт: в Одесі СБУ викрила агентурну групу ФСБ

Автор: 

Одесса (7880) теракт (2302)


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Топ комментарии
+16
Це наш генофонд? З цих мерзот нічого путнього не виросте і потомство можуть дати собі подібне. Цікаво, батьки напевне такі ж
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19.11.2024 11:54
+13
Чого їх обличчя сховали ? Можливо хтось їх бачив на місці вже колишніх злочинів. Свідки ніколи не були зайві !
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19.11.2024 11:43
+9
Кожен день рашиська орда запускає по Одесі шахеди і ракети ,цю мерзоту треба лише знищувати ніяких поблажок ,а тим часом нехай "діди"воюють ,а молоде бидло буде ворогу допомагати.
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19.11.2024 11:55
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Правила форума Совет форумчан
лопати цім ****** і на передову,окопи рити,а то будуть на зонах чіліца кваліфікацію повишать.
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19.11.2024 11:43 Ответить
Чого їх обличчя сховали ? Можливо хтось їх бачив на місці вже колишніх злочинів. Свідки ніколи не були зайві !
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19.11.2024 11:43 Ответить
це дуже вірно, може ще десь накапостили а так мордяки закрили,можна допустити що постановка
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19.11.2024 15:32 Ответить
пі@дюки лаптєголові
Службі Божій подяка
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19.11.2024 11:43 Ответить
Ше ж пацани - шо ім не хватало? - розуму
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19.11.2024 11:44 Ответить
10 років?! Мабуть вони родичи малюка ?!!
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19.11.2024 11:44 Ответить
не в турму їх ні. в ерефію депортувати
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19.11.2024 11:47 Ответить
схожі на циганів чи молдованів. хоча яка різниця.
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19.11.2024 11:48 Ответить
Тоб то рашисти гатять по своїй резедентурі в Одесі. Ракетами. Цікаво.
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19.11.2024 11:50 Ответить
Це наш генофонд? З цих мерзот нічого путнього не виросте і потомство можуть дати собі подібне. Цікаво, батьки напевне такі ж
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19.11.2024 11:54 Ответить
Кожен день рашиська орда запускає по Одесі шахеди і ракети ,цю мерзоту треба лише знищувати ніяких поблажок ,а тим часом нехай "діди"воюють ,а молоде бидло буде ворогу допомагати.
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19.11.2024 11:55 Ответить
І що, ''ані жє дєті''? Диверсії влаштовувати можуть, а в ЗСУ ні-ні.
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19.11.2024 11:59 Ответить
Може треба вже знищувати диверсантів,як це робилося завжди і всюди? Яка причина поблажливого ставлення до них з боку влади? ДЛЯ ЧОГО їх бережуть?
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19.11.2024 13:20 Ответить
Знову сцикунва і ніщеброди
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19.11.2024 13:31 Ответить
Шо да, то да... Цэ факт.
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20.11.2024 19:19 Ответить
Підори!
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19.11.2024 13:34 Ответить
 
 