Готовили теракты по всей Украине: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе задержана агентурная группа ФСБ РФ, планировавшая совершать взрывы и поджоги в разных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, группа готовила подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на юге Украины.

"Фигурантам удалось осуществить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по горячим следам. Так, в середине ноября этого года 17-летний участник вражеской группы прибыл в Киев, где заложил взрывчатку вблизи здания одного из государственных органов Украины.

Смотрите также: Подорвали авто с воином ВСУ: СБУ разоблачила в Харькове агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

Взрывное устройство было начинено гвоздями и шурупами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления", - говорится в сообщении.

После подрыва СБУ задокументировала действия злоумышленника, чтобы установить его сообщников и разоблачить всю сеть.

Мужчина скрывался в арендованных квартирах столицы, а затем поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов

Подрывника задержали "на горячем", когда тот приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки.

Смотрите также: Готовили теракт: СБУ задержала двух агентов ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

"В ходе спецоперации были задержаны его сообщники - два одессита в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в портовых городах - Одессе и Николаеве. Как установило расследование, все трое фигурантов удаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Телеграм-каналах по поиску легких "заработков". Агенты разрабатывали и "согласовывали" с ним планы терактов, а также по его инструкции изготавливали легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства", - добавили в СБУ.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Сейчас двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника вражеской группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во львовских школах усилят меры безопасности через сообщения о возможных терактах





