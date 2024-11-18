Подорвали авто с воином ВСУ: СБУ разоблачила в Харькове агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове разоблачена агентурно-боевая группа военной разведки РФ, которая совершала теракты и шпионила за подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в июне 2024 года злоумышленники подорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения. Они отследили место парковки авто в Харькове и заложили под него самодельное взрывное устройство.

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"В состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским гру. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее оборудованном тайнике", - говорится в сообщении.

Также они получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.

Всех четырех участников группы задержала контрразведка СБУ.

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Один был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие агенты задержаны по адресам их проживания. Во время обысков у них изъята взрывчатка, а также мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Сейчас всем сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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