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Подорвали авто с воином ВСУ: СБУ разоблачила в Харькове агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове разоблачена агентурно-боевая группа военной разведки РФ, которая совершала теракты и шпионила за подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в июне 2024 года злоумышленники подорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения. Они отследили место парковки авто в Харькове и заложили под него самодельное взрывное устройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир подразделения Сил специальных операций оказался "кротом" российского ГРУ, его завербовали еще до полномасштабной войны, - СБУ. ВИДЕО

"В состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским гру. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее оборудованном тайнике", - говорится в сообщении.

Также они получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.

Всех четырех участников группы задержала контрразведка СБУ.

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Один был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие агенты задержаны по адресам их проживания. Во время обысков у них изъята взрывчатка, а также мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Сейчас всем сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Підірвали авто військового: у Харкові викрито агентів російського ГРУ
Підірвали авто військового: у Харкові викрито агентів російського ГРУ
Підірвали авто військового: у Харкові викрито агентів російського ГРУ
Підірвали авто військового: у Харкові викрито агентів російського ГРУ
Підірвали авто військового: у Харкові викрито агентів російського ГРУ

Автор: 

СБУ (19890) теракт (2302) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+27
Смертна кара потрібна, як ніколи..
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18.11.2024 10:15
+18
Посадити в автомобіль,замінувати цією ж міною і підірвати.Щоб знали що будуть підривати.Розтягнути на пару хвилин очікування.Списати на помилку підривника.
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18.11.2024 10:20
+15
Так, в Харкові таких вистачає, сам бачив, ще з 2014.
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18.11.2024 10:16
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Смертна кара потрібна, як ніколи..
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18.11.2024 10:15 Ответить
Нє, краще сначала медогляд, а потім пустить на органи, якщо хвороб не має. Так сам можна із полоненими кацапами. Шоб лякачки про чорних українських трансплантологів виявились для них реальністю
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18.11.2024 10:22 Ответить
Який Ви злий сьогодні..у Вас теж світло відрубали?
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18.11.2024 12:03 Ответить
Так, в Харкові таких вистачає, сам бачив, ще з 2014.
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18.11.2024 10:16 Ответить
скрізь цього бидла вистачає, тільки не всюди воно рота роззявляло від безкарності... Все це ******** століттями звозили у хати винищених українців, а в Харків тим паче.
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18.11.2024 10:34 Ответить
Посадити в автомобіль,замінувати цією ж міною і підірвати.Щоб знали що будуть підривати.Розтягнути на пару хвилин очікування.Списати на помилку підривника.
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18.11.2024 10:20 Ответить
А машину за що?
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18.11.2024 12:30 Ответить
скільки ж метастаз ходить Україною , немислимо як вона ще існує
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18.11.2024 10:22 Ответить
Метастази не лише ходять, вони вже глибоко сидять!
17.11.24
СБУ затримано трьох працівників центрального апарату Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Мироненко Юрія. Про масову інфільтрацію цієї структури агентурою РФ ми писали і працювало США. ( 01.‎12.‎2023 27.‎11.‎2023 20.‎11.‎2023 28.‎08.‎2023 https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html )
15.11.24
Після затримання агентурної групи в складі шести осіб, керівників середньої ланки Сил спеціальних операцій , в руки СБУ потрапили дані про наявність агентурної мережі в ГШ і вищому командуванні ЗС України. Після доповіді Зеленському, п'ять з шести затриманих були ліквідовані, а в справу шостого були додані дані про сприяння ГК ЗСУ Сирського виявленню ворожої агентури.
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18.11.2024 11:44 Ответить
" Після доповіді Зеленському, п'ять з шести затриманих були ліквідовані"
Це щоб не видали тих кого боневтік покриває?
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18.11.2024 13:09 Ответить
Цю непотріб , яка працює на окупантів , потрібно знищувати ,
способів для цього вистачає 🙁
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18.11.2024 10:26 Ответить
це літом було ? чому на фото вони полуголі ? треба було закопати у лісі разом з вибухівкою !
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18.11.2024 10:27 Ответить
Один в цвєтастих трусєлях, а другий "в білих тапочках" на босу ногу.
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18.11.2024 10:47 Ответить
ще й обісцявся
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18.11.2024 11:14 Ответить
На фото видно, що СБУ добре попрацювала з цією сволотою, дехто навіть надзюрив у штанці. Тільки повага до СБУ і ненавуисть до кацапського сміття!
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18.11.2024 10:29 Ответить
Чому ці ***** ще живі. Дізналися що потрібно, захерячили у посадці і на корм звірям.
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18.11.2024 10:38 Ответить
Яке в біса ув"язнення?! "Прі попітке бежаль" - та й по всьому ...
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18.11.2024 10:55 Ответить
Колишній військовий? А чому він підар не на фронті як і решта відставників до 60 років?
За що їм платять пенсію з наших податків?
Всім колишнім військовим, яким на момент війни не було 60 років і які жодного дня не приймали участь в захисті України - мінімальну пенсію і ніяких пільг.
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18.11.2024 10:56 Ответить
Судячи з фото, подія сталась 2-3 місяці тому.
Чому про це повідомили лише зараз?
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18.11.2024 11:37 Ответить
Щоб не злякати інших.
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18.11.2024 11:49 Ответить
Ублюдки паршиві! На фронт їх, на передову, до штурмових операцій.
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18.11.2024 11:51 Ответить
Це є вам "какая разница"..... Дуже прикро.
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18.11.2024 11:53 Ответить
затримано "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм Джерело:

в тапках в ліс пішов?
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18.11.2024 12:04 Ответить
Бачу по фото, що знову брюнети якись, з південного закордоння
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18.11.2024 15:40 Ответить
На первом фото во дворе у ****** флаг Украины, я не думаю, что фотографировали возле чужого двора. Это я к тому, что флаг, вышиванка, мова без акцента - еще не признак патриотизма и уважения к стране, где живешь. Знаю сам родню попов московских, которые вели в "храме" агитацию за "руский мир", да и родня взгляды не скрывала, сейчас под стекло лобовое флажки украинские поцепляли, "волонтерят". Так что этикетка не всегда соответствует содержимому.
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18.11.2024 18:37 Ответить
 
 