Подорвали авто с воином ВСУ: СБУ разоблачила в Харькове агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове разоблачена агентурно-боевая группа военной разведки РФ, которая совершала теракты и шпионила за подразделениями Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в июне 2024 года злоумышленники подорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения. Они отследили место парковки авто в Харькове и заложили под него самодельное взрывное устройство.
"В состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским гру. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее оборудованном тайнике", - говорится в сообщении.
Также они получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.
Всех четырех участников группы задержала контрразведка СБУ.
Один был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие агенты задержаны по адресам их проживания. Во время обысков у них изъята взрывчатка, а также мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.
Сейчас всем сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).
Решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).
Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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17.11.24
СБУ затримано трьох працівників центрального апарату Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Мироненко Юрія. Про масову інфільтрацію цієї структури агентурою РФ ми писали і працювало США. ( 01.12.2023 27.11.2023 20.11.2023 28.08.2023 https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html )
15.11.24
Після затримання агентурної групи в складі шести осіб, керівників середньої ланки Сил спеціальних операцій , в руки СБУ потрапили дані про наявність агентурної мережі в ГШ і вищому командуванні ЗС України. Після доповіді Зеленському, п'ять з шести затриманих були ліквідовані, а в справу шостого були додані дані про сприяння ГК ЗСУ Сирського виявленню ворожої агентури.
Це щоб не видали тих кого боневтік покриває?
способів для цього вистачає 🙁
За що їм платять пенсію з наших податків?
Всім колишнім військовим, яким на момент війни не було 60 років і які жодного дня не приймали участь в захисті України - мінімальну пенсію і ніяких пільг.
Чому про це повідомили лише зараз?
в тапках в ліс пішов?