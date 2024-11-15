Работал на ГРУ и корректировал обстрелы Харькова: к 15 годам тюрьмы приговорили доцента-предателя, - СБУ. ФОТО
В Харькове к 15 годам тюрьмы приговорили агента военной разведки РФ (ГРУ), корректировавшего удары по городу и шпионил за Силами обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Злоумышленником является 50-летний доцент местного университета, которого оккупанты дистанционно завербовали после начала полномасштабной войны. Основной его задачей была фиксация последствий вражеских "прилетов" для подготовки новых и корректировки повторных атак рашистов по областному центру.
Также предатель отслеживал маршруты перемещения украинских войск и локации складов с боеприпасами ВСУ. Полученные разведданные он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и отметок потенциальных "целей" на гугл-картах", - говорится в сообщении.
В конце 2023 года его задержала контрразведка СБУ в его доме.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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