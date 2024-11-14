Предатель из Харькова, который в составе ЧВК "Вагнер" воевал на стороне РФ, приговорен к пожизненному заключению
К пожизненному заключению приговорен 48-летний мужчина из Харькова, который во время полномасштабного вторжения воевал на стороне РФ в составе ЧВК "Вагнер".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"Суд признал виновным 48-летнего мужчину в государственной измене, в том числе совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Как действовал злоумышленник?
Прокуроры доказали, что харьковчанин, не имея патриотических убеждений, не позднее 2017 года переехал из Харькова на неподконтрольную территорию Донецкой области. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина добровольно вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и участвовал в проведении боевых действий против Украины во время боев за город Бахмут Донецкой области.
Предатель обратился "за помощью" к своей бывшей сожительнице, которая проживает в Харькове. По его просьбе с июля 2022 года женщина собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в областном центре. Сейчас дело в отношении нее находится на рассмотрении в суде.
Полученные сведения вагнеровец передавал другому предателю, который в июне 2022 года, находясь в оккупированном в то время г. Купянск, добровольно занял должность "исполняющего обязанности помощника главы временной гражданской администрации Харьковской области" и активно работал над созданием агентурной сети из пророссийски настроенных лиц.
Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.
"Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания им наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания. Пока он уклоняется от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются", - добавили в прокуратуре.
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Ну, от, - ще один ухилянт.