Предатель из Харькова, который в составе ЧВК "Вагнер" воевал на стороне РФ, приговорен к пожизненному заключению

К пожизненному заключению приговорен 48-летний мужчина из Харькова, который во время полномасштабного вторжения воевал на стороне РФ в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Суд признал виновным 48-летнего мужчину в государственной измене, в том числе совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как действовал злоумышленник?

Прокуроры доказали, что харьковчанин, не имея патриотических убеждений, не позднее 2017 года переехал из Харькова на неподконтрольную территорию Донецкой области. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина добровольно вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и участвовал в проведении боевых действий против Украины во время боев за город Бахмут Донецкой области.

Предатель обратился "за помощью" к своей бывшей сожительнице, которая проживает в Харькове. По его просьбе с июля 2022 года женщина собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в областном центре. Сейчас дело в отношении нее находится на рассмотрении в суде.

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Полученные сведения вагнеровец передавал другому предателю, который в июне 2022 года, находясь в оккупированном в то время г. Купянск, добровольно занял должность "исполняющего обязанности помощника главы временной гражданской администрации Харьковской области" и активно работал над созданием агентурной сети из пророссийски настроенных лиц.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

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"Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания им наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания. Пока он уклоняется от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются", - добавили в прокуратуре.