СБУ задержала в Винницкой области рецидивиста, который работал на "вагнеровцев" и сдавал врагу позиции ВСУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ создать собственную агентурную сеть в центральных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Виннице задержан рецидивист, который работал на российскую частную военную компанию "Вагнер". По указанию вражеской группировки он собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей.

Также злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дронных ударов по центральной части Украины.

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Отмечается, что для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были "рассредоточиться" по разным районам двух областей. Единомышленников фигурант искал через личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российской ЧВК.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента "вагнеровцев" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.

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Что известно о злоумышленнике?

По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, который имел судимость за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины.

После выхода на свободу он поселился в Умани, но впоследствии переехал в Винницкую область. В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу РФ.

Во время обыска в квартире задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он общался с оккупантами через мессенджер.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.