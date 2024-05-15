СБУ задержала в Винницкой области рецидивиста, который работал на "вагнеровцев" и сдавал врагу позиции ВСУ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ создать собственную агентурную сеть в центральных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В результате комплексных мероприятий в Виннице задержан рецидивист, который работал на российскую частную военную компанию "Вагнер". По указанию вражеской группировки он собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей.
Также злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дронных ударов по центральной части Украины.
Отмечается, что для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были "рассредоточиться" по разным районам двух областей. Единомышленников фигурант искал через личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российской ЧВК.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента "вагнеровцев" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.
Что известно о злоумышленнике?
По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, который имел судимость за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины.
После выхода на свободу он поселился в Умани, но впоследствии переехал в Винницкую область. В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу РФ.
Во время обыска в квартире задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он общался с оккупантами через мессенджер.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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