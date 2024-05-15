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СБУ задержала в Винницкой области рецидивиста, который работал на "вагнеровцев" и сдавал врагу позиции ВСУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ создать собственную агентурную сеть в центральных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Виннице задержан рецидивист, который работал на российскую частную военную компанию "Вагнер". По указанию вражеской группировки он собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей.

Также злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дронных ударов по центральной части Украины.

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Затримали зрадника, який працював на вагнерівців

Отмечается, что для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были "рассредоточиться" по разным районам двух областей. Единомышленников фигурант искал через личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российской ЧВК.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента "вагнеровцев" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны шесть агентов РФ, которые скорректировали ракетный удар по многоэтажке в Покровске 7 августа 2023 года, - СБУ. ФОТОрепортаж

Что известно о злоумышленнике?

По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, который имел судимость за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины.

После выхода на свободу он поселился в Умани, но впоследствии переехал в Винницкую область. В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу РФ.

Во время обыска в квартире задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он общался с оккупантами через мессенджер.

Затримали зрадника, який працював на вагнерівців

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Автор: 

Винницкая область (1033) СБУ (19890) ЧВК Вагнер (1332)


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Не Зеленского?
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15.05.2024 16:25 Ответить
Ну і на гада він вам потрібний, тим більш що рецидивіст, прикопали по тихому і все…..
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15.05.2024 16:28 Ответить
Та він же ж кращій кореш плешивого гітлера, до чого тут баширов з петровим??? Хоча може ви і праві, може бути і таке, якщо наказа путлєра не виконав або баблом з ним не поділився. Пузатому угорцю приготуватися бо процес пішов.
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15.05.2024 17:03 Ответить
Де фронт - на Волині? Шось новеньке. Ви, панове, слідчі сбу, автомати у руки і на фронт. Вас там на пару бригад буде. Чи як у Херсоні, у 22 році - ночю всі втекли, патріоти хе....ви.
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15.05.2024 16:32 Ответить
Багато суперечностей,схоже на чергову театральну постановку СБУ,Доречі,вже два тижня ніхто на кокаїнового генералісімуса "замахів" не готував,пора влаштовувати виставу з затриманням чергових алкашів.
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15.05.2024 16:34 Ответить
Після "участі у бойових діях проти сил АТО у 2014 році", та ще дезертирство, він повинен був сидіти пожиттєво, а не виходити та оселятися в Умані !!!!
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15.05.2024 16:37 Ответить
 
 