Задержаны соратники Медведчука, работавшие в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

Антиукраинская деятельность проекта "Другая Украина"

"В Киеве над "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, обустроившие подпольную студию в своем доме на Киевщине и изготавливавшие заказные анимационные ролики", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России.

Кто возглавляет проект "Другая Украина"

Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас - директор его организации "Другая Украина" в Москве.

После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.

Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы, среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.

В СБУ отмечают, что за каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".

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Обыски у фигурантов

Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).













Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы - директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.