Задержаны соратники Медведчука, работавшие в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.
Антиукраинская деятельность проекта "Другая Украина"
"В Киеве над "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.
В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, обустроившие подпольную студию в своем доме на Киевщине и изготавливавшие заказные анимационные ролики", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России.
Кто возглавляет проект "Другая Украина"
Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас - директор его организации "Другая Украина" в Москве.
После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.
Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы, среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.
В СБУ отмечают, что за каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".
Обыски у фигурантов
Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы - директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.
Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.
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Воно постійно само ВИЛАЗИТЬ та СМЕРДИТЬ!
Просто СБУ ******** бути СЛІПИМИ похлеще, чим ОБСЕ та ООН разом узяті.
Оманським "інвесторам", немає жодного діла до ІнформПростору в Україні !! Лохомарафон, без доступу ПРАВДИ!!
15.05.2024 810 доба війни
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США….
Пильнуймо за безпекою України, від бездіяльності приблуд95!!
Це і є їхня "Другая Украина"...