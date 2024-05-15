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Задержаны соратники Медведчука, работавшие в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

Антиукраинская деятельность проекта "Другая Украина"

"В Киеве над "проектом" работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, обустроившие подпольную студию в своем доме на Киевщине и изготавливавшие заказные анимационные ролики", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России.

Кто возглавляет проект "Другая Украина"

Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас - директор его организации "Другая Украина" в Москве.

После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.

Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы, среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.

В СБУ отмечают, что за каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".

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Обыски у фигурантов

Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина

Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы - директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) пропаганда (3675) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+18
Если глубже копнуть говномарафет, то там найдётся и "3-я Украина". И тоже не украинская.
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15.05.2024 13:18
+7
якщо не розстрілювать зрадників - вони рано чи пізно розстріляють нас. а в Україні ще жодну мразь не розстріляли.
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15.05.2024 13:22
+6
спілкування московським нарєчієм маркер ворога України , навіть якщо він називається сатанат рпц фсб
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15.05.2024 13:20
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Правила форума Совет форумчан
Если глубже копнуть говномарафет, то там найдётся и "3-я Украина". И тоже не украинская.
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15.05.2024 13:18 Ответить
СРУскай Міша, ідіть у сраку.
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15.05.2024 13:25 Ответить
Тобто вас влаштовує той факт, що на марафоні екс-ведучі каналів мертвечука працюють? Чи політолох Пєтров, який в 2004 разом із кацапськими політтехнологами працював у штабі яника і був одним із авторів політичної реклами про "три сорти українців"?
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15.05.2024 13:33 Ответить
А ПАДАЛЯК , який і в януковоща був і піарщіком бандита Юри Енакіевського підробляв у Луки бульбафюрера працював , а Зеленська сдавала локації ЗСУ, за , що була в «миротворці»
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15.05.2024 14:29 Ответить
Все поцреоты кладут асфальт для свинособак на трассе Харьков-Вовчанск. Один поцреот Мiша тут киздит и отлынивает от так нужной Ху#ловским танкам работы.
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15.05.2024 13:32 Ответить
Навіщо копати?!
Воно постійно само ВИЛАЗИТЬ та СМЕРДИТЬ!
Просто СБУ ******** бути СЛІПИМИ похлеще, чим ОБСЕ та ООН разом узяті.
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15.05.2024 13:34 Ответить
спілкування московським нарєчієм маркер ворога України , навіть якщо він називається сатанат рпц фсб
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15.05.2024 13:20 Ответить
Якісь прокацапські бомжі хотіли створити якийсь прокацапський мультик? А це точно агенти мертвечука? Понабирав по об'явах?
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15.05.2024 13:21 Ответить
Ви маєте на увазі, і оті дивні Кол-центри, від катлєти з ВРУ??
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15.05.2024 13:30 Ответить
Так, думаю "соратники мертвечука" працюють трохи на інших засадах, ніж ці жалюгідні бомжі з мультиками на аутсорсі.
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15.05.2024 13:32 Ответить
Такие должны исчезать бесследно.
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15.05.2024 13:21 Ответить
якщо не розстрілювать зрадників - вони рано чи пізно розстріляють нас. а в Україні ще жодну мразь не розстріляли.
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15.05.2024 13:22 Ответить
!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.05.2024 13:46 Ответить
Службі Божой України давно треба постукати у двері з цього приводу до журнашл'ондри мосейчучки.
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15.05.2024 13:24 Ответить
Всіх цих підАрів на палю!
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15.05.2024 13:25 Ответить
І цю палю в задній прохід.
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15.05.2024 13:36 Ответить
Нє, ну це ж само собою... Загострити, поставити вертикально, засунути в дупло і нехай під власною вагою насідааааааає....
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15.05.2024 13:42 Ответить
Беззубість привладних приблуд95, щодо покарання опозажопних ригоАНАЛІВ, СДПУошного мертвечука, та їм подібного, зкацапленого лайна, дорогою та КРИВАВОЮ ціною, обходиться для Українців!!
Оманським "інвесторам", немає жодного діла до ІнформПростору в Україні !! Лохомарафон, без доступу ПРАВДИ!!

15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США….
Пильнуймо за безпекою України, від бездіяльності приблуд95!!
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15.05.2024 13:27 Ответить
А чому квартал досі на волі. Вони ж теж дискредитують...за бюджетні кошти
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15.05.2024 13:33 Ответить
Молодці, підходять в партію слуг урода.
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15.05.2024 13:33 Ответить
Які проблеми, візьміть того Дениса Жарких на марафон, ну в крайньому випадку на "Фрідом", він же для слугориг свій. На марафоні жодного проукраїнського журналіста, там виключно проросійські, які десять років пудрили мізки українцям.
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15.05.2024 13:37 Ответить
на цензорі також повно ждунів, зрадників, та ухилянтів від медведчука, шарія, люськи та опзж всякого, .. які вже дуже втомилися воювати,... та ще й лакеї хла, популісти та злодії..
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15.05.2024 16:41 Ответить
З такими сперечатися марно, відразу відправляти в спам, щоб не розводити срач, якого вони й прагнуть ...
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15.05.2024 21:02 Ответить
Так було завжди, якщо рашистам не вдавалося знищити Україну, то намагалися хоча б перейменувати її на "малоросію".
Це і є їхня "Другая Украина"...
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15.05.2024 20:52 Ответить
 
 