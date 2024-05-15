УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 094 27

Затримано соратників Медведчука, які працювали у проєкті "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Антиукраїнська діяльність проєкту "Другая Украина"

"У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука Гольдарба за виправдовування збройної агресії проти України

За даними СБУ, готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії.

Хто очолює проєкт "Другая Украина"

Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.

Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті.

Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких - сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

У СБУ зазначають, що за кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистку Медведчука Гордійко призначили керівницею відділу комунікацій ЦГЗ. На знак протесту звідти звільнилось 5 працівників, - ІМІ

Обшуки у фігурантів

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина
Фігуранти проєкту Другая Украина

Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи - директор організації "Другая Украина" Денис Жарких.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) пропаганда (2801) СБУ (12809)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Если глубже копнуть говномарафет, то там найдётся и "3-я Украина". И тоже не украинская.
показати весь коментар
15.05.2024 13:18
+7
якщо не розстрілювать зрадників - вони рано чи пізно розстріляють нас. а в Україні ще жодну мразь не розстріляли.
показати весь коментар
15.05.2024 13:22
+6
спілкування московським нарєчієм маркер ворога України , навіть якщо він називається сатанат рпц фсб
показати весь коментар
15.05.2024 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если глубже копнуть говномарафет, то там найдётся и "3-я Украина". И тоже не украинская.
показати весь коментар
15.05.2024 13:18 Відповісти
СРУскай Міша, ідіть у сраку.
показати весь коментар
15.05.2024 13:25 Відповісти
Тобто вас влаштовує той факт, що на марафоні екс-ведучі каналів мертвечука працюють? Чи політолох Пєтров, який в 2004 разом із кацапськими політтехнологами працював у штабі яника і був одним із авторів політичної реклами про "три сорти українців"?
показати весь коментар
15.05.2024 13:33 Відповісти
А ПАДАЛЯК , який і в януковоща був і піарщіком бандита Юри Енакіевського підробляв у Луки бульбафюрера працював , а Зеленська сдавала локації ЗСУ, за , що була в «миротворці»
показати весь коментар
15.05.2024 14:29 Відповісти
Все поцреоты кладут асфальт для свинособак на трассе Харьков-Вовчанск. Один поцреот Мiша тут киздит и отлынивает от так нужной Ху#ловским танкам работы.
показати весь коментар
15.05.2024 13:32 Відповісти
Навіщо копати?!
Воно постійно само ВИЛАЗИТЬ та СМЕРДИТЬ!
Просто СБУ ******** бути СЛІПИМИ похлеще, чим ОБСЕ та ООН разом узяті.
показати весь коментар
15.05.2024 13:34 Відповісти
спілкування московським нарєчієм маркер ворога України , навіть якщо він називається сатанат рпц фсб
показати весь коментар
15.05.2024 13:20 Відповісти
Якісь прокацапські бомжі хотіли створити якийсь прокацапський мультик? А це точно агенти мертвечука? Понабирав по об'явах?
показати весь коментар
15.05.2024 13:21 Відповісти
Ви маєте на увазі, і оті дивні Кол-центри, від катлєти з ВРУ??
показати весь коментар
15.05.2024 13:30 Відповісти
Так, думаю "соратники мертвечука" працюють трохи на інших засадах, ніж ці жалюгідні бомжі з мультиками на аутсорсі.
показати весь коментар
15.05.2024 13:32 Відповісти
Такие должны исчезать бесследно.
показати весь коментар
15.05.2024 13:21 Відповісти
якщо не розстрілювать зрадників - вони рано чи пізно розстріляють нас. а в Україні ще жодну мразь не розстріляли.
показати весь коментар
15.05.2024 13:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.05.2024 13:46 Відповісти
Службі Божой України давно треба постукати у двері з цього приводу до журнашл'ондри мосейчучки.
показати весь коментар
15.05.2024 13:24 Відповісти
Всіх цих підАрів на палю!
показати весь коментар
15.05.2024 13:25 Відповісти
І цю палю в задній прохід.
показати весь коментар
15.05.2024 13:36 Відповісти
Нє, ну це ж само собою... Загострити, поставити вертикально, засунути в дупло і нехай під власною вагою насідааааааає....
показати весь коментар
15.05.2024 13:42 Відповісти
Беззубість привладних приблуд95, щодо покарання опозажопних ригоАНАЛІВ, СДПУошного мертвечука, та їм подібного, зкацапленого лайна, дорогою та КРИВАВОЮ ціною, обходиться для Українців!!
Оманським "інвесторам", немає жодного діла до ІнформПростору в Україні !! Лохомарафон, без доступу ПРАВДИ!!

15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США….
Пильнуймо за безпекою України, від бездіяльності приблуд95!!
показати весь коментар
15.05.2024 13:27 Відповісти
А чому квартал досі на волі. Вони ж теж дискредитують...за бюджетні кошти
показати весь коментар
15.05.2024 13:33 Відповісти
Молодці, підходять в партію слуг урода.
показати весь коментар
15.05.2024 13:33 Відповісти
Які проблеми, візьміть того Дениса Жарких на марафон, ну в крайньому випадку на "Фрідом", він же для слугориг свій. На марафоні жодного проукраїнського журналіста, там виключно проросійські, які десять років пудрили мізки українцям.
показати весь коментар
15.05.2024 13:37 Відповісти
на цензорі також повно ждунів, зрадників, та ухилянтів від медведчука, шарія, люськи та опзж всякого, .. які вже дуже втомилися воювати,... та ще й лакеї хла, популісти та злодії..
показати весь коментар
15.05.2024 16:41 Відповісти
З такими сперечатися марно, відразу відправляти в спам, щоб не розводити срач, якого вони й прагнуть ...
показати весь коментар
15.05.2024 21:02 Відповісти
Так було завжди, якщо рашистам не вдавалося знищити Україну, то намагалися хоча б перейменувати її на "малоросію".
Це і є їхня "Другая Украина"...
показати весь коментар
15.05.2024 20:52 Відповісти
 
 