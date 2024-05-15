Затримано соратників Медведчука, які працювали у проєкті "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.
Антиукраїнська діяльність проєкту "Другая Украина"
"У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.
У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії.
Хто очолює проєкт "Другая Украина"
Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.
Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті.
Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких - сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.
У СБУ зазначають, що за кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина".
Обшуки у фігурантів
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи - директор організації "Другая Украина" Денис Жарких.
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.
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Просто СБУ ******** бути СЛІПИМИ похлеще, чим ОБСЕ та ООН разом узяті.
Оманським "інвесторам", немає жодного діла до ІнформПростору в Україні !! Лохомарафон, без доступу ПРАВДИ!!
15.05.2024 810 доба війни
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Найбільш цікаві зустрічі Блінкена в Україні не анонсуються і проводяться на території посольства США….
Пильнуймо за безпекою України, від бездіяльності приблуд95!!
Це і є їхня "Другая Украина"...