У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука Гольдарба за виправдовування збройної агресії проти України

Ексведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої партії "Союз лівих сил" Максиму Гольдарбу загрожує до 12 років тюрми. Його обвинувачують у поширенні ворожої пропаганди та підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, колишнього політика, громадського діяча, телеведучого забороненого в Україні телеканалу. Він обвинувачується у:

здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1);

виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році ( ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Як зазначається, у своїх інтерв’ю чоловік умисно та цілеспрямовано поширював російські наративи про те, що європейські союзники України насправді використовують українців для зведення рахунків з РФ та мають наміри захопити та поділити між собою землі на Заході України.

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"На власному ютуб-каналі фігурант також розміщував маніпулятивну, викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, які стосуються України, просуває тезиси російської пропаганди про спільну історію та героїв. Вину за війну в Україні обвинувачений цілком перекладає на США та чинну владу, заперечуючи та виправдовуючи збройну агресію РФ", - ідеться в повідомлені.

Санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 15 років.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої в Україні політпартії "Союз лівих сил" Максиму Гольдарбу.