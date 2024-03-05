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Новини
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У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука Гольдарба за виправдовування збройної агресії проти України

гольдарб

Ексведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої партії "Союз лівих сил" Максиму Гольдарбу загрожує до 12 років тюрми. Його обвинувачують у поширенні ворожої пропаганди та підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, колишнього політика, громадського діяча, телеведучого забороненого в Україні телеканалу. Він обвинувачується у:

  • здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1);
  • виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році ( ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Як зазначається, у своїх інтерв’ю чоловік умисно та цілеспрямовано поширював російські наративи про те, що європейські союзники України насправді використовують українців для зведення рахунків з РФ та мають наміри захопити та поділити між собою землі на Заході України.

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"На власному ютуб-каналі фігурант також розміщував маніпулятивну, викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, які стосуються України, просуває тезиси російської пропаганди про спільну історію та героїв. Вину за війну в Україні обвинувачений цілком перекладає на США та чинну владу, заперечуючи та виправдовуючи збройну агресію РФ", - ідеться в повідомлені.

Санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 15 років.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої в Україні політпартії "Союз лівих сил" Максиму Гольдарбу.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) пропаганда (2814) ЗМІ (1363) суд (11703)


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Топ коментарі
+11
Коли вже будуть судити дЄрмака ? За його президентську діяльність. А татарова за судову показуху коли ?
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05.03.2024 13:54
+11
а з цими що??????
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05.03.2024 14:04
+6
Ці переключились і старанно вилизують ЗЕлені дупи від поносу!
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05.03.2024 14:16
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Коли вже будуть судити дЄрмака ? За його президентську діяльність. А татарова за судову показуху коли ?
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05.03.2024 13:54 Відповісти
Коли читав вважав що мова йде про голобородька
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05.03.2024 14:14 Відповісти
Гольдарбаротька
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05.03.2024 14:31 Відповісти
Голобородько всіх надурив. Він же зЕЛЕНСЬкий ! Син батьків. І Коломойського. Онук януковича, та племінник маслюкова.
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05.03.2024 15:13 Відповісти
На жаль,тільки при новій владі.
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05.03.2024 14:56 Відповісти
Їх можно ОЧНО. Поки що.
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05.03.2024 13:55 Відповісти
Як його прізвище перекладається?
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05.03.2024 13:55 Відповісти
золота телега
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05.03.2024 14:01 Відповісти
Видайте судді, прокурору та іншим дармоїдам зарплату заочно.
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05.03.2024 13:58 Відповісти
я чекаю коли будуть судити зеленого мерзотника
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05.03.2024 14:01 Відповісти
а з цими що??????
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Так, як з Мусоліні
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05.03.2024 14:13 Відповісти
ну да, ну да... Хіба що переїдуть на його батьківщину.
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05.03.2024 14:18 Відповісти
Ці переключились і старанно вилизують ЗЕлені дупи від поносу!
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05.03.2024 14:16 Відповісти
А ви що засумували за ними , так половина з них лиже зелі зад на говномарафоні.
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05.03.2024 17:13 Відповісти
А за зеленими коли черга?
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05.03.2024 14:20 Відповісти
заочно загрожує до 12 років тюрми... Умовно- розстріл, а по факту, тортури холодною мівіною препізедента?
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05.03.2024 14:22 Відповісти
Це як зрозуміти?Судять якогось єврея совкодрочера а призначають у МОЗ шалаву з Медведчуковського каналу ZIK як связь с общественностю.
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05.03.2024 14:23 Відповісти
 
 