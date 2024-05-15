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СБУ затримала на Вінниччині рецидивіста, який працював на "вагнерівців" та здавав ворогові позиції ЗСУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла новим спробам РФ створити власну агентурну мережу у центральних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У результаті комплексних заходів у Вінниці затримано рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію "Вагнер". За вказівкою ворожого угруповання він збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей.

Також зловмисник "звітував" окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України.

Також дивіться: Затримано соратників Медведчука, які працювали у проєкті "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримали зрадника, який працював на вагнерівців

Зазначається, що для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали "розосередитись" по різних районах двох областей. Однодумців фігурант шукав через особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

Служба безпеки завчасно викрила агента "вагнерівців" і поетапно задокументувала його розвідувально-підривну діяльність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

Що відомо про зловмисника?

За даними слідства, фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України.

Після виходу на волю він оселився в Умані, але згодом переїхав до Вінницької області. Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи "Вагнер" і залучив до співпраці на користь РФ.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.

Затримали зрадника, який працював на вагнерівців

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

Вінницька область (1013) СБУ (12809) ПВК Вагнер (1540)


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Не Зеленского?
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15.05.2024 16:25 Відповісти
Ну і на гада він вам потрібний, тим більш що рецидивіст, прикопали по тихому і все…..
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15.05.2024 16:28 Відповісти
Та він же ж кращій кореш плешивого гітлера, до чого тут баширов з петровим??? Хоча може ви і праві, може бути і таке, якщо наказа путлєра не виконав або баблом з ним не поділився. Пузатому угорцю приготуватися бо процес пішов.
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15.05.2024 17:03 Відповісти
Де фронт - на Волині? Шось новеньке. Ви, панове, слідчі сбу, автомати у руки і на фронт. Вас там на пару бригад буде. Чи як у Херсоні, у 22 році - ночю всі втекли, патріоти хе....ви.
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15.05.2024 16:32 Відповісти
Багато суперечностей,схоже на чергову театральну постановку СБУ,Доречі,вже два тижня ніхто на кокаїнового генералісімуса "замахів" не готував,пора влаштовувати виставу з затриманням чергових алкашів.
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15.05.2024 16:34 Відповісти
Після "участі у бойових діях проти сил АТО у 2014 році", та ще дезертирство, він повинен був сидіти пожиттєво, а не виходити та оселятися в Умані !!!!
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15.05.2024 16:37 Відповісти
 
 