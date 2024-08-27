В Польше будут судить двух "вагнеровцев", которые занимались вербовкой и шпионажем

9 сентября в польском Кракове перед судом предстанут двое граждан РФ, которые являются членами частной военной компании "Вагнера".

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Двум гражданам РФ - Алексею Т. и Андрею Г. выдвинули обвинения "в действиях в пользу иностранной спецслужбы и участии в международном объединении вооруженного характера с целью совершения преступлений террористического характера".

Польская прокуратура утверждает, что фигуранты вербовали в стране наемников на военную службу, запрещенную международным правом, - ЧВК "Вагнера".

"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с лицами, ответственными за вербовку и организацию", - заявили в Национальной прокуратуре Польши.

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Кроме этого, отмечается, что мужчины вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Задержали граждан РФ в августе 2023 года в Варшаве. Первое судебное заседание назначено на 9 сентября.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

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