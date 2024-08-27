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В Польше будут судить двух "вагнеровцев", которые занимались вербовкой и шпионажем

У Польщі судитимуть двох «вагнерівців», які займалися вербуванням та шпигунством

9 сентября в польском Кракове перед судом предстанут двое граждан РФ, которые являются членами частной военной компании "Вагнера".

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Двум гражданам РФ - Алексею Т. и Андрею Г. выдвинули обвинения "в действиях в пользу иностранной спецслужбы и участии в международном объединении вооруженного характера с целью совершения преступлений террористического характера".

Польская прокуратура утверждает, что фигуранты вербовали в стране наемников на военную службу, запрещенную международным правом, - ЧВК "Вагнера".

"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с лицами, ответственными за вербовку и организацию", - заявили в Национальной прокуратуре Польши.

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Кроме этого, отмечается, что мужчины вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Задержали граждан РФ в августе 2023 года в Варшаве. Первое судебное заседание назначено на 9 сентября.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: 

Польша (8405) суд (25083) ЧВК Вагнер (1332)


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Так вони ж УБИВАЛИ в Україні і не тільки, мирних людей!!
Це жвоєнні злочинці! Жоден закон про комботантів, їх не стосується!!
Убиці московські,повинні бути ПОКАРАНІ!
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27.08.2024 20:53 Ответить
Почитай ******* визначення "комбатанта" і не "кидайся" "красивими словами" По-перше - їх діяльність визначається як "вербування найманців" САме це і є протизаконним у законодавстві більшості країн світу По-друге - "комбатант" -"некомбатант" стосується лише місць ведення бойових дій - а не країни де їх нема По-третє - "Вагнер" - група що має власного командира Носить відкрито зброю та визначену форму одягу А це ознаки "комбатанства" - хоч і нерегулярного
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28.08.2024 06:55 Ответить
А коли в Україні судитимуть діяча і відповідального за підстругування олівців в одному офісі, які злили операцію з затримання Вагнерівців?
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27.08.2024 20:57 Ответить
навешать еще за убийство украинцев и пусть сидят пожизненно )
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28.08.2024 00:00 Ответить
Нехай краще передадуть їх Україні, яка поміняє їх на полонених азовців.
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28.08.2024 06:31 Ответить
Ти диви. Найвеличніший не встиг зірвати слідство і затримання..
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28.08.2024 00:23 Ответить
 
 