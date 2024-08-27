В Польше будут судить двух "вагнеровцев", которые занимались вербовкой и шпионажем
9 сентября в польском Кракове перед судом предстанут двое граждан РФ, которые являются членами частной военной компании "Вагнера".
Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Двум гражданам РФ - Алексею Т. и Андрею Г. выдвинули обвинения "в действиях в пользу иностранной спецслужбы и участии в международном объединении вооруженного характера с целью совершения преступлений террористического характера".
Польская прокуратура утверждает, что фигуранты вербовали в стране наемников на военную службу, запрещенную международным правом, - ЧВК "Вагнера".
"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с лицами, ответственными за вербовку и организацию", - заявили в Национальной прокуратуре Польши.
Кроме этого, отмечается, что мужчины вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.
Задержали граждан РФ в августе 2023 года в Варшаве. Первое судебное заседание назначено на 9 сентября.
Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
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Це жвоєнні злочинці! Жоден закон про комботантів, їх не стосується!!
Убиці московські,повинні бути ПОКАРАНІ!