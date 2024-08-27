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У Польщі судитимуть двох "вагнерівців", які займалися вербуванням та шпигунством

У Польщі судитимуть двох «вагнерівців», які займалися вербуванням та шпигунством

9 вересня у польському Кракові перед судом постануть двоє громадян РФ, які є членами приватної військової компанії "Вагнера".

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двом громадянам РФ - Олексію Т. та Андрію Г. висунули звинувачення "в діях на користь іноземної спецслужби та участі в міжнародному об'єднанні збройного характеру з метою скоєння злочинів терористичного характеру".

Польська прокуратура стверджує, що фігуранти вербували в країні до військової служби найманців, забороненої міжнародним правом, - ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт із подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - заявили у Національній прокуратурі Польщі.

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Крім цього, зазначається, що чоловіки вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Затримали громадян РФ у серпні 2023 року у Варшаві. Перше судове засідання призначено на 9 вересня.

Фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: 

Польща (8489) суд (11662) ПВК Вагнер (1540)


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Так вони ж УБИВАЛИ в Україні і не тільки, мирних людей!!
Це жвоєнні злочинці! Жоден закон про комботантів, їх не стосується!!
Убиці московські,повинні бути ПОКАРАНІ!
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27.08.2024 20:53 Відповісти
Почитай ******* визначення "комбатанта" і не "кидайся" "красивими словами" По-перше - їх діяльність визначається як "вербування найманців" САме це і є протизаконним у законодавстві більшості країн світу По-друге - "комбатант" -"некомбатант" стосується лише місць ведення бойових дій - а не країни де їх нема По-третє - "Вагнер" - група що має власного командира Носить відкрито зброю та визначену форму одягу А це ознаки "комбатанства" - хоч і нерегулярного
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28.08.2024 06:55 Відповісти
А коли в Україні судитимуть діяча і відповідального за підстругування олівців в одному офісі, які злили операцію з затримання Вагнерівців?
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27.08.2024 20:57 Відповісти
навешать еще за убийство украинцев и пусть сидят пожизненно )
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28.08.2024 00:00 Відповісти
Нехай краще передадуть їх Україні, яка поміняє їх на полонених азовців.
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28.08.2024 06:31 Відповісти
Ти диви. Найвеличніший не встиг зірвати слідство і затримання..
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28.08.2024 00:23 Відповісти
 
 