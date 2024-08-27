У Польщі судитимуть двох «вагнерівців», які займалися вербуванням та шпигунством

9 вересня у польському Кракові перед судом постануть двоє громадян РФ, які є членами приватної військової компанії "Вагнера".

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двом громадянам РФ - Олексію Т. та Андрію Г. висунули звинувачення "в діях на користь іноземної спецслужби та участі в міжнародному об'єднанні збройного характеру з метою скоєння злочинів терористичного характеру".

Польська прокуратура стверджує, що фігуранти вербували в країні до військової служби найманців, забороненої міжнародним правом, - ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт із подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - заявили у Національній прокуратурі Польщі.

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Крім цього, зазначається, що чоловіки вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Затримали громадян РФ у серпні 2023 року у Варшаві. Перше судове засідання призначено на 9 вересня.

Фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

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