За останній рік чисельність ПВК "Вагнер" скоротилася вдесятеро, - британська розвідка

За рік після смерті Євгена Пригожина чисельність ПВК "Вагнер" скоротилася вдесятеро. Залишки перебувають у Білорусі та в Африці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики зазначають, що за рік після смерті кількох ключових лідерів групи "Вагнера", включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Вагнера Уткіна, ПВК ставала все більш роздробленою. Крім того, багато високопосадовців-"вагнерівців" залишили групу.

Так, Андрій "Седой" Трошев, колишній генеральний директор групи "Вагнера", приєднався до Міністерства оборони Росії. Ймовірно, у складі ПВК "Редут" міноборони Росії. Цій групі було доручено сформувати загони "добровольчого корпусу" для війни в Україні. Олександр "Ратибор" Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону групи "Вагнера", приєднався до загону чеченського "спецназу" "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону "Вагнера" очолив у травні 2024 року підрозділ "Восток-V".

"Численні ветерани "Вагнера" пішли за цими та іншими колишніми лідерами "Вагнера", вийшовши з групи. Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер, швидше за все, зберігає близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області розбився російський літак, загинули десятеро людей. Серед пасажирів був Євген Пригожин.

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