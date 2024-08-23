За последний год численность ЧВК "Вагнер" сократилась в десять раз, - британская разведка

За год после смерти Евгения Пригожина численность ЧВК "Вагнер" сократилась в десять раз. Остатки находятся в Беларуси и в Африке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики отмечают, что за год после смерти нескольких ключевых лидеров группы "Вагнера", включая ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уткина, ЧВК становилась все более раздробленной. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники-"вагнеровцы" покинули группу.

Так, Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России. Вероятно, в составе ЧВК "Редут" минобороны России. Этой группе было поручено сформировать отряды "добровольческого корпуса" для войны в Украине. Александр "Ратибор" Кузнецов, бывший командир 1-го штурмового отряда группы "Вагнера", присоединился к отряду чеченского "спецназа" "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, бывший командир 3-го штурмового отряда "Вагнера" возглавил в мае 2024 года подразделение "Восток-V".

"Многочисленные ветераны "Вагнера" последовали за этими и другими бывшими лидерами "Вагнера", выйдя из группы. По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области разбился российский самолет, погибли десять человек. Среди пассажиров был Евгений Пригожин.

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