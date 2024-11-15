Командир подразделения Сил специальных операций оказался "кротом" российского ГРУ, его завербовали еще до полномасштабной войны, - СБУ. ВИДЕО

СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала "крота" российского ГРУ, который передавал рашистам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны.

Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеского задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержали его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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