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Командир подразделения Сил специальных операций оказался "кротом" российского ГРУ, его завербовали еще до полномасштабной войны, - СБУ. ВИДЕО

Сирський допоміг СБУ викрити підполковника-

СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала "крота" российского ГРУ, который передавал рашистам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны.

Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеского задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержали его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: Предатель из Харькова, который в составе ЧВК "Вагнер" воевал на стороне РФ, приговорен к пожизненному заключению

Автор: 

СБУ (19840) государственная измена (1530) ССО (521) коллаборационизм (868)


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Топ комментарии
+86
Всіх командирів, які вірно служили присязі і Україні Верховний Головнокомандувач звільнив, а на їх місце поставив своїх. Указом №727 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Віктора Хоренка. До цього указом від 5 серпня звільнив з посади начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. А указом 309-2024 від 8 травня звільнив Головнокомандувача Залужного. Питання:" Навіщо?"!!!
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15.11.2024 10:37
+79
Вже не знають як підняти рейтинг і довіру до Сирського ... вже складають про нього легенди.

СБУ не могла сама затримати зрадника, по якому вже зібрала докази його злочинної діяльності?
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15.11.2024 10:33
+73
Та це ще "кротик", є ще жирніші і глибше.
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15.11.2024 10:32
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Спикер немного лукавит. Он говорит "оккупанты НАМАГАЛИСЬ выкорстати цю информацию для знищення спецназу ССО." Я поправлю спикера. Оккупанты не "намагались" а "використали" информацию "крота" . Известно доподлинно как минимум об одной такой операции где спецназ ССО попал в засаду и был практически уничтожен даже не приблизившись к обьекту операции. Именно скорей всего по инфе "крота"
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16.11.2024 04:38 Ответить
сливают "мелких" отработанных карасиков, Елдак, татаров, шурма, криппа, Хламидия, баКланов, гетьманцев, верещюк, паДлоляк и т.д под крышей бениного, малороского, Нарко Дегенерата вот с этими Отбросами Украине ни чего не светит...
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16.11.2024 11:34 Ответить
один крот за три роки. ну що, вiтаемо!
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16.11.2024 16:15 Ответить
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