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Командир підрозділу Сил спеціальних операцій виявився "кротом" російського ГРУ, його завербували ще до повномасштабної війни, - СБУ. ВIДЕО

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала "крота" російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримали його.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадника з Харкова, який у складі ПВК "Вагнер" воював на боці РФ, засуджено до довічного ув’язнення

Автор: 

СБУ (12790) державна зрада (1681) ССО (518) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+86
Всіх командирів, які вірно служили присязі і Україні Верховний Головнокомандувач звільнив, а на їх місце поставив своїх. Указом №727 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Віктора Хоренка. До цього указом від 5 серпня звільнив з посади начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. А указом 309-2024 від 8 травня звільнив Головнокомандувача Залужного. Питання:" Навіщо?"!!!
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15.11.2024 10:37
+79
Вже не знають як підняти рейтинг і довіру до Сирського ... вже складають про нього легенди.

СБУ не могла сама затримати зрадника, по якому вже зібрала докази його злочинної діяльності?
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15.11.2024 10:33
+73
Та це ще "кротик", є ще жирніші і глибше.
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15.11.2024 10:32
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Спикер немного лукавит. Он говорит "оккупанты НАМАГАЛИСЬ выкорстати цю информацию для знищення спецназу ССО." Я поправлю спикера. Оккупанты не "намагались" а "використали" информацию "крота" . Известно доподлинно как минимум об одной такой операции где спецназ ССО попал в засаду и был практически уничтожен даже не приблизившись к обьекту операции. Именно скорей всего по инфе "крота"
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16.11.2024 04:38 Відповісти
сливают "мелких" отработанных карасиков, Елдак, татаров, шурма, криппа, Хламидия, баКланов, гетьманцев, верещюк, паДлоляк и т.д под крышей бениного, малороского, Нарко Дегенерата вот с этими Отбросами Украине ни чего не светит...
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16.11.2024 11:34 Відповісти
один крот за три роки. ну що, вiтаемо!
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16.11.2024 16:15 Відповісти
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