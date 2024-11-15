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Проводит незаконные раскопки в Крыму, что нанесло Украине более 200 млн грн убытков: сообщено о подозрении археологу российского "Государственного Эрмитажа", - СБУ

Повідомлено про підозру археологу російського

Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на более 200 млн грн убытков.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о заведующем сектором археологии федерального учреждения "Государственный Эрмитаж" в Санкт-Петербурге. В 2014 году он возглавил экспедицию, которую лично посещал Путин и которая более 10 лет проводит незаконные раскопки на объекте культурного наследия Украины в Крыму. В частности, указанная группа проводила незаконные раскопки на площади сотен квадратных метров, в результате чего рашисты сняли так называемый культурный слой украинского полуострова на глубину почти 2 м.

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Сообщается, что прежде всего речь идет о территории украинского археологического комплекса "Древний город Мирмекий", расположенного в районе Керчи. Как установила экспертиза, во время раскопок рашисты повредили украинскую историческую локацию и нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн.

В частности, на основании полученных доказательств археологу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное с целью поиска движущихся предметов, происходящих из объектов археологического наследия). Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против культурного наследия тысячелетней Украинской государственности.

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Автор: 

археолог (178) Крым (26360) СБУ (19840) раскопки (51)


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Україні завдано збитків на понад 200 млн грн збитків

Вчіться письмово висловлювати думки письмово!
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15.11.2024 13:40 Ответить
У 2014 році він очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму. Джерело:
*******
А ми готувалися до виборів....
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15.11.2024 13:41 Ответить
Так половина колекцій в єрмитажу з України .
крадуть кацапи віками
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15.11.2024 14:00 Ответить
Эрмитаж (фр. ermitage - уединение). Так что это Государственное уединение
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15.11.2024 14:32 Ответить
 
 